Tweede gezin blijft in gesloten centrum: beroep verworpen door RVV

Sinds begin augustus is een nieuwe vleugel van het centrum 127bis geopend waarin gezinnen kunnen opgevangen worden met het oog op hun repatriëring. Het gaat om gezinnen die reeds in een open opvang (FITT) in afwachting van hun verwijdering hebben verbleven, maar eruit verdwenen waren voor hun repatriëring.

Midden augustus werd een Servisch gezin, een moeder en haar vier kinderen, naar het centrum gebracht, maar maandag werd het terug naar een FITT-woning overgebracht omdat de verblijfstermijn van 28 dagen was verstreken. De repatriëring mislukte omdat er een nieuwe asielaanvraag was ingediend in naam van het dochtertje van zes.

Een week geleden kwam een tweede gezin aan in de Gesloten Gezinsvoorziening in het centrum 127bis in Steenokkerzeel. Het gaat om een moeder en haar vijf kinderen uit Azerbeidzjan. Ze ging tegen haar opsluiting in beroep bij de RVV, maar die heeft dat nu verworpen, zo meldde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op Twitter. 'Beroep tegen opsluiting tweede gezin verworpen door de RVV. We winnen élke zaak', klinkt het triomfantelijk.