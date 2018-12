Trekt Magnette in mei de Europese lijst voor PS?

'Er liggen meerdere hypotheses op tafel. Maar het is niet tijdens een regeringscrisis dat dergelijke knopen worden doorgehakt', zegt het PS-bestuur.

Magnette zelf gaf woensdagochtend een persconferentie in het Europees parlement, waar hij de lijn van de Europese socialisten op vlak van vrijhandelsakkoorden uittekende. Het PS-kopstuk, dat in Europa bekendheid vergaarde met zijn verzet tegen het CETA-akkoord met Canada, wilde niets kwijt over zijn eventuele Europese toekomst.

Magnette is in Wallonië erg populair in de peilingen.

Eerder werd Paul Magnette door de Franse zusterpartij van de PS gevraagd om de Europese lijst te trekken. Op dat aanbod ging hij niet in.

De burgemeester van Charleroi is voorstander van een totale decumul tussen parlementaire mandaten en lokale uitvoerende mandaten. Hij benadrukte tijdens de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober dat hij geen parlementslid zou worden als hij opnieuw burgemeester zou worden, wat ook gebeurde. Maar hij sloot niet uit dat hij zijn partij zou 'helpen' bij de lijstvorming van mei 2019.

Oud-premier en Bergens kopstuk Elio Di Rupo, over wie eerder gezegd werd dat hij zou opkomen voor de Europese verkiezingen, maakte vorige week op televisie bekend dat hij de Kamerlijst in Henegouwen zou trekken. Dat was zeer tegen de zin van Magnette, die door verschillende PS-mandatarissen naar voren was geschoven om PS aan te voeren in die provincie. Magnette is in Wallonië erg populair in de peilingen.