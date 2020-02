De rente staat historisch laag en dat zal nog een tijdje zo blijven. Economische bollebozen Véronique Goossens en Mohamed Ridouani geven tips.

Beste investering?

Beste investering?'Mijn beste financiële investering is zonder enige twijfel mijn huis', zegt Véronique Goossens. Acht jaar geleden ging ze daarvoor een hypotheeklening aan. 'Iedereen adviseerde me: leen tegen een vaste rente, want die heeft nog nooit zo laag gestaan. Ik heb dat niet gedaan, want de aflossingen voor een lening tegen een variabele rente lagen lager. En wat heeft de rente sindsdien gedaan? Ze is nog verder gezakt, en dus werd mijn lening steeds goedkoper.' De waarde van haar woning is in acht jaar tijd met een vijfde tot een kwart gestegen. 'Het mooie is dat je investering opbrengt én je er zelf genot van ondervindt door er te leven.' Slechtste investering?'De slechtste investering is die welke ik niet heb gedaan', zegt Goossens, en ze verduidelijkt: 'Ik heb lange tijd niet geïnvesteerd in een zuivere aandelenportefeuille. Daardoor ben ik wel wat winst misgelopen.' En vandaag?'Ik heb een spaarrekening met een buffer van zes maandlonen,' zegt Goossens, 'zodat ik snel aan geld kan als ik dat nodig zou hebben. Ik betaal een huis af. Ik doe aan pensioensparen en heb een groepsverzekering. Nu ben ik bezig om daarnaast nog een spaarpotje aan te leggen. Ik heb er onlangs voor gekozen om in aandelen te beleggen. Ik doe dat stapsgewijs, elke maand koop ik aandelen voor eenzelfde bedrag. Ik doe dat via fondsen omdat ik geen tijd heb om de hele dag bezig te zijn met individuele aandelen op te volgen. Mijn beleggingshorizon bedraagt zowat 20 jaar, tot aan mijn pensioen. En het verleden leert dat aandelenbeleggingen de beste manier zijn om je koopkracht te beschermen en een rendement te realiseren.' Beste investering?'Ons huis', zegt Mohamed Ridouani meteen. 'Een eigen plek hebben waar je je thuis kunt voelen, is van goudwaarde. Tien jaar geleden hebben mijn vrouw en ik een huis gekocht, onze grootste investering. Om het te kunnen kopen, zijn we gaan lenen. Daarvoor klopten we bij een hele reeks banken aan, maar uiteindelijk zijn we toch uitgekomen bij de bank waar mijn vrouw al klant was. 'En eigenlijk zijn mijn studies ook een heel goede investering geweest', vervolgt Ridouani. 'Mijn vader is hier in de jaren zeventig aangekomen als arbeidsmigrant. Hij was bouwvakker en toonde me vaak zijn handen vol eelt en benadrukte dan het belang van studeren. Nu hadden we het thuis niet breed, dus ben ik hamburgers gaan bakken bij Quick om mijn studies te betalen. Ik pluk er nog elke dag de vruchten van.' Slechtste investering?'Ik ben econoom en werkte rond 2003 een aantal jaren bij consultant Deloitte', vertelt Ridouani. 'Het was toen hip om aandelen te kopen en dat kon ook heel makkelijk via het internet. Ik heb toen voor een fors bedrag geïnvesteerd in een beloftevol technologiebedrijf. Uiteindelijk heb ik daar geen cent aan overgehouden. Sindsdien beleg ik niet meer.' (lacht)En vandaag?'Ik heb niet zo veel tijd om alle financiële zaken op te volgen', bekent Ridouani. 'Dus komt al ons spaargeld op een spaarboekje terecht. Ik weet dat het me niets opbrengt en dat ik er zelfs wat geld bij verlies, maar daar heb ik geen probleem mee. Het is een veilige haven voor ons spaargeld.'