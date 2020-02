De rente staat historisch laag en dat zal nog een tijdje zo blijven. Economische bollebozen Marcia De Wachter en Paul Huybrechts geven tips.

Beste investering?

Beste investering?'Mijn beste investering is mijn woning, maar vooral de aanpalende grond die we erbij kochten', zegt Marcia De Wachter. 'Dat extra lapje grond heeft de waarde van ons huis fel de hoogte in gedreven. Het was een aanbeveling van mijn vader om dat te doen, en hoewel we daar het geld niet voor hadden, hebben we het toch gedaan. De grond was sterk vervuild, zes containers afval hebben we eraf gehaald, maar vandaag is het een mooi bosje.'Slechtste investering?'Ik heb ooit een klein pakket aandelen van Lernout & Hauspie gehad', bekent De Wachter. 'Ik was nog junior op de Nationale Bank toen Paul Hauspie met me wilde lunchen. Hij kon geweldig vertellen over zijn projecten in spraaktechnologie, maar wat hij me niet vertelde, was dat er bij Lernout & Hauspie geknoeid werd met de boekhouding. Family, fans and fools staken toen hun geld in het bedrijf en ik was bij de fools.'En vandaag?'Ik foeter vandaag op de Centrale Bank dat de rente zo laag is', zegt De Wachter. 'Dat jaagt mensen op. Ze gaan op zoek naar rendement en nemen daarom soms te grote risico's. Maar er is helemaal niets mis met een spaarrekening, en ik raad iedereen aan om te shoppen: vergelijk de rente die de banken aanbieden en dan kun je toch naar rendementen gaan die aardig in de buurt komen van inflatie.'En als je toch in aandelen wilt beleggen, denk dan heel goed na. Kijk naar bedrijven die al jarenlang een mooie groei kennen en die ook de volgende jaren nog zullen hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan Microsoft. Of aan voedingsbedrijven. Of aan bedrijven die tandpasta produceren: voor heel veel mensen in de wereld is tandpasta vandaag nog onbereikbaar, maar dat zal de volgende jaren veranderen. Koop aandelen van dat soort groeibedrijven.'Beste investering?'Ik heb het geluk gehad dat ik in goede tijden in de juiste zaken heb belegd', zegt Paul Huybrechts. 'In de jaren 1980 en 1990 kon je met een kapitaliserend obligatiefonds nog tussen de 5 en 7 procent winst per jaar boeken. Het was een feestje, en dat heb ik niet aan mij voorbij laten gaan. Ook mijn aandelen hebben altijd een mooi rendement behaald. Ik heb al sinds jaar en dag aandelen van alle Belgische holdings en die verkoop ik niet. Maar mijn beste investeringen waren toch mijn drie bouwprojecten. Hoewel, ik zou het nog beter hebben gedaan mocht ik de geïnvesteerde bedragen via de beurs hebben belegd in logistiek vastgoed. Maar daar beleef je dan weer geen plezier aan.'Slechtste investering?'Ik heb met enkele partners het bedrijf Ticket2theFuture opgestart. We wilden de overdracht van het vermogen van mijn generatie naar de jeugd mogelijk maken op een prettige, educatieve en financieel verstandige manier. De regelgever deed moeilijk en we hadden lange tijd uitzicht op samenwerking met een belangrijke bank, maar uiteindelijk is daar niets van terechtgekomen. We hebben de vennootschap vereffend en ons verlies genomen.'En vandaag?'We moeten rekening houden met een nulrente tot in lengte van dagen. Obligaties leveren niets op. Dus zou ik 25 tot 30 procent van mijn spaarcenten in cash aanhouden en de rest in aandelen beleggen.'