De rente staat historisch laag en dat zal nog een tijdje zo blijven. Economische bollebozen Paul De Grauwe en Stijn Baert geven tips.



...

Beste investering?'Mijn beste investering is de verkoop van mijn Fortis-aandelen op het ogenblik dat de Fortis-top in 2007 de overname van ABN-AMRO aankondigde', zegt Paul De Grauwe. 'Ik vond dat egotripperij van de top van die banken en was ervan overtuigd dat de aandeelhouders dat duur zouden betalen. Ik weet nog dat mijn bankier niet kon geloven dat ik mijn Fortis-aandelen van de hand wilde doen. Hij zag zo'n mooie toekomst voor Fortis. Gelukkig heb ik niet naar hem geluisterd en toch alles verkocht. Een jaar later waren ze zo goed als waardeloos.'Slechtste investering?'Na de financiële crisis heb ik te lang gewacht om opnieuw aandelen te kopen', aldus De Grauwe. 'Daardoor heb ik de opleving van de beurs voor een belangrijk deel gemist.'En vandaag?'Tja, wat moet je vandaag doen? Aandelen? Die zijn al sterk gestegen, maar toch zou ik nog wat geld goed gediversifieerd in aandelen durven te investeren. De timing is natuurlijk belangrijk. In de VS zijn de koersen sterker gestegen dan in Europa, dus daar zie ik de beurs feller terugvallen dan bij ons. Het komt erop aan op het juiste moment toe te slaan.'Beste investering?'In brede zin is mijn beste investering de aankoop van ons huis', vertelt Stijn Baert. 'Ik woon er heel erg graag. Het is dus een belegging in geluk geweest, eerder dan in financieel rendement. Ik betaal nu af wat ik anders misschien ten dele aan eten, drinken en kledij had uitgegeven.'In enge zin vrees ik dat pensioensparen mijn beste financiële investering is', vervolgt Baert. 'Het is een langetermijnbelegging en de mooie winst tegen dat ik met pensioen ga, is haast gegarandeerd. Bovendien kun je de inleg gedeeltelijk van je belastingen aftrekken. Het zou dus bijna absurd zijn om niet aan pensioensparen te doen.'Slechtste investering?'In de jaren vóór we ons huis kochten, heb ik geïnvesteerd in enkele klassieke beleggingsfondsen via KBC. Die heb ik dan vrij snel met een klein verlies moeten liquideren. Enerzijds door de instapkosten, die zeker bij KBC belachelijk hoog zijn. Anderzijds omdat de beurs toen ook enkele minder goede jaren had.'En vandaag?'Vandaag gaat mijn geld vooral naar het aflossen van de hypotheeklening,' aldus Baert, 'en dan schiet er niet veel over. Maar ik ben toch opnieuw voorzichtig begonnen met beleggen in dynamische fondsen, die nogal wat aandelen aanhouden. Ik probeer daarin maandelijks een bedrag te stoppen, zodat ik de pieken en dalen al wat kan uitvlakken. Ik heb deze keer wel goed de in- en uitstapkosten en de beheerskosten van de financiële instellingen vergeleken, want die knabbelen aan je rendement.'