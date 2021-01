De federale regering zal op het volgende Overlegcomité voorstellen om de regels rond niet-essentiële reizen verder te verstrengen.

Het idee om quarantaine en coronatest te verplichten voor wie minstens 16 uur in een rode zone is geweest, in plaats van de huidige 48 uur, lijkt alvast verworven, vernam Belga uit goede bron.

Verstrengen

Het Overlegcomité met vertegenwoordigers van de federale en de deelstaatregeringen komt voorlopig pas op vrijdag samen, maar de federale kern boog zich maandagochtend al over mogelijke verstrengingen voor niet-essentiële reizen naar het buitenland.

Die dringen zich op nu onder meer de erg besmettelijke Britse variant op het coronavirus meer en meer voet aan grond lijkt te krijgen in ons land.

Concreet wordt er gedacht aan een verdere inperking van de tijdslimiet voor teruggekeerde reizigers, valt te horen. Op dit moment moet enkel wie minstens 48 uur in een rode zone is geweest verplicht in quarantaine, met een coronatest op dag één en dag zeven, maar de federale regering zou die drempel willen verlagen naar 16 uur. Op die manier moet ook wie één nacht doorbrengt in een rode zone zich aan strenge regels houden.

Overlegcomité

Formele beslissingen zijn er maandag niet genomen, gaven de CD&V-ministers Annelies Verlinden en Vincent Van Peteghem aan na afloop van het kernkabinet. Mogelijk komt de kern dinsdag opnieuw bijeen.

Sowieso moeten nieuwe maatregelen afgeklopt worden met de andere regeringen op een Overlegcomité, valt te horen in regeringskringen. Mogelijk wordt de vergadering van vrijdag wel vervroegd, of komt er deze week een tweede Overlegcomité.

