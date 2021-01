Elke expert kijkt met argusogen naar de opmars van de Britse covid-19-variant. De GEMS-adviesgroep zal wellicht aanraden om niet-essentieel grensverkeer aan banden te leggen. Maar dat wil niet zeggen dat alle experten het eens zijn over de beste aanpak.

Honderden gevallen, en misschien wel duizenden. Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) is ongerust. De opmars van de zeer besmettelijke Britse coronavariant is onmiskenbaar. Her en der wordt er ook melding gemaakt van de Zuid-Afrikaanse variant. Het coronavirus, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (KUL/UHasselt), is aan zijn slotoffensief begonnen.Ook microbioloog Herman Goossens (UA) is ongerust. Zijn analyse, besteld door gezondheidsminister Frank Vandenbroucke (SP.A), werd op donderdag haast letterlijk voorgelezen in het parlement. Vandenbroucke sprak van een 'nieuw gevaar'. Vooral de 'significante stijging' van het aantal verdachte gevallen in de federale testlaboratoria wijst erop dat de Britse variant wijdverspreid zit. 'Het kan heel explosief gaan', aldus Goossens donderavond in Terzake. Experten zijn het erover eens dat er iets moet gebeuren met het grensbeleid. Grenzen volledig sluiten is daarbij geen optie. De regering staat daar ook niet voor open. Maar niet-essentieel grensverkeer zou aan banden moeten worden gelegd. De wetenschappers van de GEMS-adviesraad zullen dat ook zo aanraden aan de regering-De Croo. 'Ik zeg het niet graag, maar we zouden niet-essentiële reizen moeten bemoeilijken', zegt infectioloog Steven Callens (UZ Gent). 'We hebben nu een window of opportunity omdat onze infectiegraad vrij laag is.'Vrijdagochtend besliste minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) om de regels voor reizigers van buiten de Europese Unie aan te scherpen. Zij zullen het PLF-document moeten invullen ongeacht de duur van hun verblijf in het buitenland. De nieuwe regels lijken vooral bedoeld voor mensen die reizen naar Groot-Brittannië. Een strenger testbeleid is eveneens aan de orde, vinden de GEMS. Steven Callens zegt dat elke reiziger die ons land binnenkomt verplicht getest zou moeten worden. 'Zowel reizigers die met het vliegtuig, de trein, de bus als de auto aankomen.'En toch zijn niet alle experten het eens over de gepaste reactie op de Britse variant. KUL-viroloog Piet Maes zegt 'dat we niet moeten overdrijven'. Maes, die deel uitmaakt van hetzelfde onderzoeksconsortium als Goossens, vond dat sommige uitlatingen op donderdag 'te kort door de bocht' waren. 'Ook in Leuven en in Luik zien wij een stijging van het aantal verdachte gevallen, maar de meeste van die stalen zijn niet de Britse variant', zegt hij.Maes vreest dat we andere varianten uit het oog gaan verliezen. 'Als we ons te veel toespitsen op de Britse variant, dreigen we andere ontwikkelingen en mutaties te missen', zegt hij. Ook Callens hoopt dat niet alle aandacht naar de Britse variant zal gaan. Herman Goossens stelde in Terzake voor om hele dorpen te testen bij het aantreffen van de Britse variant. Maar ook hier ziet Maes bezwaren. 'Dat is overkill', zegt de viroloog. 'Zulke grootschalige operaties dreigen onze testcapaciteit onder druk te zetten.' Steven Callens verwijst op zijn beurt naar de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die pleiten enkel voor zulke grootschalige testen wanneer de incidentie van het virus laag is. 'Daar zitten we nu niet. Ter illustratie: gisteren deelde microbioloog Emmanuel André (KUL) mee dat er 46 gevallen waren gevonden van de Britse variant. Stel dat die allemaal uit verschillende dorpen komen: dan zitten we misschien aan 100.000 testen per dag. Op korte termijn zou dat de capaciteit overstijgen.'