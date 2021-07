Ihsane Haouach gat donderdag na afloop van de plenaire Kamer aan dat ze ontslag zou nemen als regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM), vóór ze op de hoogte was van de nota van de Staatsveiligheid. Dat heeft staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo) maandag in de Kamer verklaard.

Schlitz riep op tot voorzichtigheid met conclusies op basis van het louter bestaan van die nota. 'Er is veel gezegd en geschreven, intussen heeft ze ontslag genomen, ik hoop dat we het debat sereen kunnen afsluiten', aldus Schlitz.

Staatsveiligheid

Donderdag had premier Alexander De Croo in de plenaire Kamer verklaard dat er geen ruimte meer was voor controverse rond Haouach. Daags nadien raakte bekend dat Haouach ontslag nam.

Intussen raakte bekend dat de Staatsveiligheid in een nota een verband legde tussen Haouach en het Moslimbroederschap. De nota besloot naar verluidt niet dat ze lid was van de organisatie, maar dat ze contacten had met leden van de organisatie, zonder te concluderen dat ze zich hiervan bewust was.

Gang van zaken

De premier en de staatssecretaris gaven maandag in de Kamer enige uitleg bij de gang van zaken. Geen van beide ging in op de inhoud van het rapport. Het is immers geklassificeerde informatie.

Wel riep staatssecretaris Schlitz op tot voorzichtigheid 'op basis van het louter bestaan van een nota en waarover vandaag in de pers al een en ander wordt tegengesproken.'

Haouach had volgens Schlitz na afloop van de plenaire vergadering donderdag aangegeven dat ze van plan was ontslag te nemen, zonder op de hoogte te zijn van de nota. Vrijdag volgde dan de formele ontslagbrief.

Schlitz zelf nam die dag om 16.15 uur kennis van die nota van de Staatsveiligheid tijdens een vergadering op het kabinet van de premier. De eerste minister kreeg donderdagmiddag net voor de plenaire te horen van het bestaan van een analyse. Hij heeft gevraagd hem zo snel mogelijk te briefen en dat gebeurde net na de plenaire, door het hoofd van de Staatsveiligheid. Nadien volgde dan de vergadering met Schlitz en met minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD), onder wie de Staatsveiligheid valt.

Na de inleidende uiteenzetting is het rond deze tijd de beurt aan de verschillende fracties voor bijkomende vragen.

