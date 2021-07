Regeringscommissaris Ihsane Haouach zal geen publieke verklaringen meer afleggen, verzekert de federale regering. Maar staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo) kijkt ook naar Georges Louis Bouchez (MR), zonder hem bij naam te noemen. 'Van elk debat een splijtzwam maken is nergens voor nodig.'

'De passage van het voorbije weekend is niet voor herhaling vatbaar. Er is geen ruimte meer voor nieuwe controverse in dit domein.' Premier Alexander De Croo (Open VLD) wil dringend de bladzijde omslaan in de heisa rond Ihsane Haouach, de gesluierde regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Dat bleek donderdagnamiddag in de Kamer. Goed een maand geleden hoopte de federale regering nog dat de nieuwe hoofddoekenkwestie een stille dood zou sterven. De heisa werd gekaderd als een zoveelste oprisping van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Na de eerste commotie zou de aandacht verslappen.Niets bleek minder waar. Het zouden Haouachs eigen woorden zijn die het stof opnieuw deden opwaaien. Een zin uit een interview in de krant Le Soir ging onder aanvuren van - opnieuw - de Franstalige liberalen een eigen leven leiden. De regeringscommissaris dacht luidop na over het concept van overheidsneutraliteit: 'De discussie gaat niet over het in vraag stellen van de scheiding van kerk en staat, maar over hoe we daarmee omgaan in een veranderende demografie.'Tegenstanders lazen er soort van bedreiging in: de scheiding van kerk en staat is onderhevig aan het aantal moslims in ons land. N-VA-Kamerlid Theo Francken omschreef het als 'islamistenpraat pur sang'.Binnen de regering zette naast de MR ook de CD&V vraagtekens bij de uitspraken van Haouach, die tenslotte werd benoemd door staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) en de regering in haar geheel vertegenwoordigt.Nadien doken in de Franstalige pers oude citaten van Haouach op. Zo drukte ze vorig jaar in de marge van het European Forum of Muslim Women haar spijt uit dat er geen echte 'lobby' bestaat van moslims, nochtans een 'echte politieke kracht'.Vorige week kwam het dan tot een aanvaring in de raad van bestuur van het IGVM. MR-bestuurslid Corentin de Salle eiste dat Haouach haar hoofddoek zou afzetten, zonder resultaat.Een vraag van de oppositie om Ihsane Haouach te horen in het parlement werd weggewuifd door de meerderheid. Ter compensatie schreef ze een lange tekst op Facebook waarin ze elke insinuatie de kop wilde indrukken. Haar verdediging is gestoeld op twee elementen. Enerzijds zei ze in eigen naam te hebben gesproken met Le Soir, niet in hoedanigheid van regeringscommissaris. Een weinig zinvol argument, vond onder meer CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten, aangezien Haouach nu eenmaal een publiek figuur is.Anderzijds vond Haouach dat ze moedwillig verkeerd is begrepen. 'De scheiding van kerk en staat en de neutraliteit van de staat zijn voorwaarden voor het samenleven', schreef ze. Het woord 'demografie' was verkeerd gekozen. 'Ik wilde preciseren dat het principe anders kan ingevuld worden naargelang de context.' Ze geeft het voorbeeld van Frankrijk, waar godsdiensten worden erkend noch gefinancierd door de staat.Premier De Croo en staatssecretaris Schlitz kregen alsnog een spervuur aan vragen in de Kamer op donderdag. Daarop verklaarde de eerste minister dat er 'geen enkele plaats is voor relativisme' over het principe van scheiding van kerk en staat. De Croo sprak ook van een 'rode lijn': 'Onpartijdigheid is een essentieel deel van een taak van de regeringscommissaris.' Schlitz bevestigde dat Haouach geen publieke verklaringen meer zal afleggen. Voor de Vivaldi-regering volstaat het mea culpa op Facebook. Ze stipt ook aan dat haar 'ongelukkige' reactie een gevolg was van weken van 'aanvallen en insinuaties'. In ieder geval is de zaak-Haouach een etterende wonde voor Vivaldi gebleken. De groenen zijn niet te spreken over de houding van Bouchez. Ze kijken eveneens huiverachtig naar de andere gevoelige debatten die de Waal opstart, bijvoorbeeld over de boerkini in een Brussels zwembad. De polemiek zou enkel oppositiepartijen als Vlaams Belang en N-VA in de kaart spelen, die slapend rijk worden.In de Kamer richtte Schlitz zich onder meer tot Bouchez, zonder zijn naam expliciet te noemen: 'Van elk debat een splijtzwam maken is nergens voor nodig.' De vraag is of 'GLB' daar oren naar heeft. Een dankwoord voor de premier (maar niet voor Schlitz) op Twitter toont in elk geval dat de zaak voorlopig in vakantiemodus kan.