De nota van de Staatsveiligheid over Ihsane Haouach concludeert niet dat de ex-regeringscommissaris, die ontslag heeft genomen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, lid is van de Moslimbroederschap, maar dat ze contacten had met leden van de organisatie, zonder te concluderen dat ze hiervan bewust was. Dat bericht Le Soir zondagavond op haar website op basis van politieke bronnen en bij de inlichtingendienst.

La Libre Belgique van haar kant geeft aan dat de nota informatie bevat die is gerapporteerd door derden en die betrekking heeft op de deelname van Ihsane Haouach aan verschillende bijeenkomsten en maaltijden die werden georganiseerd door verenigingen en anderen die banden hebben met de Moslimbroederschap. Een deel van die informatie zou voorwaardelijk geformuleerd zijn. Ishane Haouach zal deze week door de Staatsveiligheid gehoord worden om haar positie te verduidelijken en haar te confronteren met de partiële informaties in het veiligheidsrapport, aldus La Libre op haar website.

Ihsane Haouach staat in het centrum van een controverse na uitlatingen over de scheiding tussen kerk en staat. Ze kondigde vrijdagavond haar ontslag aan als regeringscommissaris bij het Instituut, verwijzend naar 'onophoudelijke persoonlijke aanvallen' en cyberstalking waarvan ze beweert het voorwerp te zijn. In de nasleep van die aankondiging onthulden Le Soir en De Standaard het bestaan van een rapport over haar van de Staatsveiligheid. Volgens Le Soir is dit rapport niet in opdracht van de regering tot stand gekomen, maar een initiatief van de inlichtingendiensten.

Bij Ecolo, de partij van staatssecretaris Sarah Schlitz die Haouach benoemde, en bij Open VLD, de partij van de premier en de minister van Justitie, wordt ontkend dat het bestaan van dit rapport aan de basis ligt van het ontslag. Ihsane Haouach had beslist ontslag te nemen bij het einde van de Kamerzitting afgelopen donderdag.

