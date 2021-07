Ihsane Haouach heeft haar ontslag aangeboden als regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Dat deed ze in een brief aan bevoegd staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo).

Schlitz betreurt maar aanvaardt het ontslag.

Haouach was in het oog van de storm terecht gekomen naar aanleiding van uitspraken waarbij ze de vraag stelde hoe de scheiding tussen kerk en staat kan passen in een veranderende demografie. Nadien preciseerde ze wel dat ze het principe van de scheiding tussen kerk en staat nooit in vraag heeft willen stellen. Premier Alexander De Croo waarschuwde donderdag wel dat er geen ruimte is voor nieuwe incidenten.

Voordien was ook al deining ontstaan rond Haouach. Ze draagt immers een hoofddoek en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez vond dat ze daardoor geen regeringscommissaris kon zijn, zeker niet bij het IGVM. De andere meerderheidspartijen wilden de benoeming toen niet herzien.

'Wantrouwen en geweld tegen mijn persoon'

In haar ontslagbrief schrijft Haouach dat ze sinds haar benoeming het voorwerp is geweest van persoonlijke aanvallen, die alleen maar zijn toegenomen. 'Los van mijn benoeming, is het debat over de neutraliteit van de staat legitiem, maar dat kan niet plaatsvinden met de bedoeling te schaden. Geen enkel constructief debat kan daaruit voortkomen.'

Het is die context van 'wantrouwen en geweld tegen mijn persoon' die het voor Haouach onmogelijk maken haar functie efficiënt uit te oefenen, schrijft ze. 'Ik vind de essentiële rol van het IGVM te belangrijk om te aanvaarden dat het zou worden verzwakt door onophoudelijke persoonlijke aanvallen.'

Ze benadrukt dat haar ontslag niet het einde betekent van haar engagement voor gelijkheid en fundamentele rechten, 'die ik onder een andere vorm zal blijven verdedigen.'

Ontslag aanvaard

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz betreurt de beslissing van Ihsane Haouach om ontslag te nemen als regeringscommissaris bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. 'Zij was voor dit mandaat aangesteld omdat zij over de vereiste kwaliteiten beschikt, met name op het gebied van management'.

'Ik begrijp dat ze ernaar streeft om haar professioneel parcours rustig voort te zetten en een einde te maken aan de haatboodschappen waaronder ze de voorbije periode heeft geleden. Natuurlijk respecteer ik haar keuze en wens ik haar het allerbeste in haar verdere carrière', aldus Schlitz

