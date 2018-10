Slechte staat sociale woningen Gent: 'We moeten dat oplossen'

'Geen enkel kind mag opgroeien met schimmel op de muren', zei de Gentse schepen Elke Decruynaere (Groen) dinsdagavond in Terzake. Ze reageerde daarmee op de VRT-reportage over de slechte staat van sociale woningen bij de huisvestingsmaatschappij WoninGent.

Decruynaere riep op 'geen politieke spelletjes te spelen' en wil de situatie samen met de Vlaamse overheid oplossen. Ze zegt dat er de voorbije jaren een inhaaloperatie is ingezet en dat er een ambitieus plan klaarligt voor de toekomst. 'We willen een zo groot mogelijk mandaat om daar werk van te maken in Gent'.

Het parket Oost-Vlaanderen is ambtshalve een onderzoek gestart naar aanleiding van de uitzending van een VRT-reportage over mogelijke strafbare inbreuken op de wooncode bij sociale huisvesting in Gent

'Het parket onderzoekt of woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn, toch worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld', zegt parketwoordvoerster An Schoonjans.

De raad van bestuur van de Gentse sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent overlegt dinsdagavond over de slechte staat van enkele panden in de Sint-Bernadettestraat. De woningen, die dateren van 1923, zijn tijdelijk ongeschikt verklaard, maar worden nog steeds verhuurd. Het parket onderzoekt ambtshalve of er inbreuken zijn gepleegd op de Vlaamse wooncode.

Een VRT-reportage toonde dinsdagavond beelden van vochtplekken, schimmel en rottende draagbalken in zeven sociale woningen. In drie van die woningen zou al een procedure opgestart zijn om de huurders aan een andere woning te helpen en andere woningen werden al gesloten. Sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent geeft geen cijfers over het totaal aantal woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard.

Het parket is intussen een onderzoek opgestart, en de raad van bestuur van WoninGent, waarin 15 gemeenteraadsleden zetelen, buigt zich dinsdagavond over de zaak. Maar de problematiek is niet nieuw. In het verleden kwamen al gelijkaardige toestanden aan het licht.

Het Gentse stadsbestuur wijst op de aanhoudende onderfinanciering vanuit Vlaanderen. Open Vld vraagt een intern onderzoek. Oppositiepartijen CD&V en PVDA reageerden scherp, en N-VA vroeg dat het parket de zaak bekijkt.

Het parket meldde dinsdagnamiddag dat het een onderzoek gestart is. N-VA-lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt spreekt tegen dat het schoentje financieel in Vlaanderen knelt, en wijst op een toename van het budget met 53 procent door Vlaams minister van wonen Liesbeth Homans.

Maar voorzitter Guy Reynebeau wijst op de specifieke situatie van de huisvestingsmaatschappij, die kampt met financieel kwetsbare huurders die van een lage huurprijs kunnen genieten. De vele investeringen die het verouderde patrimonium vraagt, zijn bovendien duur door de stedelijke omgeving, zoals in Antwerpen.

Om 19 uur beraadt de Raad van Bestuur van WoninGent zich over de zaak.