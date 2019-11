Joachim Coens en Sammy Mahdi zijn de twee overgebleven kandidaten om Wouter Beke op te volgen als CD&V-voorzitter. Zij gaan naar de tweede ronde.

De resultaten van de eerste stemronde werden omstreeks 12.30 uur bekendgemaakt. Joachim Coens kreeg 26 procent van de stemmen achter zijn naam, Sammy Mahdi 19 procent.

Omdat geen van de zeven kandidaten zich na de eerste ronde weet te verzekeren van de helft van de stemmen, komt er een tweede ronde. De resultaten van de tweede stemronde worden op 6 december bekendgemaakt.

De 31-jarige Mahdi uit Vilvoorde werd afgelopen weekend nog herkozen als jongerenvoorzitter van de Vlaamse christendemocraten. Coens (53) is burgemeester van Damme en havenbaas van Zeebrugge.

De Donder, Van Peteghem, Partyka, Terwingen en Vermeulen vallen af

De vijf andere kandidaten, die dus afvallen, waren Vlaams parlementslid en burgemeester van De Pinte Vincent Van Peteghem (39), Vlaams parlementslid en burgemeester van Tienen Katrien Partyka (46), burgemeester van Maasmechelen en ex-Kamerlid Raf Terwingen (47), acteur en burgemeester van Affligem Walter De Donder (58), en gewezen jongerenvoorzitter Christophe Vermeulen (38) uit Gent.

De 44.150 stemgerechtigde leden van CD&V konden de voorbije weken per brief of online hun stem uitbrengen. Zondagnamiddag had de helft van hen dat al gedaan. Maandagmorgen worden alle stemmen nagekeken en geteld.

Uitdaging

De nieuwe CD&V-voorzitter wacht de taak om de Vlaamse christendemocraten opnieuw te doen aanknopen met verkiezingswinst. Op 26 mei boekte CD&V zijn slechtste resultaat ooit (15,4 procent voor het Vlaams Parlement).

Verschillende kandidaten geven aan dat ze van een duidelijkere of meer offensieve communicatie een speerpunt willen maken. Anderen leggen de nadruk op meer inspraak vanuit de basis of op een andere relatie met middenveldorganisaties.

Jong CD&V

Sammy Mahdi was de enige kandidaat om zichzelf op te volgen als voorzitter van Jong CD&V. Hij werd twee jaar geleden voor het eerst jongerenvoorzitter en doet er nu dus in principe twee jaar bij, tenzij hij nationaal voorzitter van de partij wordt.

'Als ik tot nationaal voorzitter verkozen wordt, zal er voor de jongeren een interimvoorzitter aangeduid worden en volgen er binnen de drie maanden nieuwe verkiezingen voor Jong CD&V', kondigde Mahdi reeds aan.