Joachim Coens (CD&V): 'Het zou goed zijn als Walter De Donder zich achter mij schaart'

Met meer dan een kwart van de stemmen in de eerste ronde is Joachim Coens goed begonnen aan de finale sprint tegenover Sammy Mahdi. 'Sammy is meer deel van de partij dan ik.'

Joachim Coens op 18 november 2019. © Frederic Sierakowski

De Zeebrugse havenbaas Joachim Coens begint met een voorsprong aan de tweede etappe in de CD&V-voorzittersrace. De rustige burgemeester van Damme moet het verschil maken met de energieke jongerenvoorzitter Sammy Mahdi. Al tijdens de persconferentie bleek dat beiden vooral niet willen laten blijken dat ze deel uitmaken van het partijestablishment. Volgens Mahdi maakt hij evenwel deel uit van het huis, maar heeft hij genoeg free speech om de top de doen huiveren. Coens, zelf zoon van gewezen CVP-minister Daniël Coens, plaatst zichzelf ook buiten de hoogste rangen . 'Ik denk dat Sammy meer deel van de partij is dan ik', zegt hij.

