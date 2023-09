Sammy Mahdi: ‘Geen Septemberverklaring zonder investeringen in de kinderopvang’

‘Als er geen investeringen komen in de kinderopvang, komt er geen Septemberverklaring.’ Dat heeft CD&V-voorzitter Sammy Mahdi zondag gezegd in ‘De zevende dag’ op VRT.

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits liet in de weekendkranten al weten dat CD&V bij de komende begrotingsopmaak 300 tot 350 miljoen euro wil vrijmaken voor de kinderopvang. Met dat geld wil ze meer inkomensgerelateerde plaatsen creëren. Ouders krijgen op die manier een lagere factuur en begeleiders worden beter betaald.

Daarnaast wil de partij het maximale aantal kinderen per begeleider verlagen. Dat bedraagt momenteel acht tot negen en zou volgens CD&V op termijn moeten evolueren naar vijf kinderen per begeleider voor baby’s. In groepen met oudere kinderen kan het aantal wel nog hoger liggen.

De Vlaamse regering moet de begrotingsknoop ontwarren voor Vlaams minister-president Jan Jambon naar het parlement kan trekken met zijn Septemververklaring. Die liep vorig jaar nog vertraging op omdat CD&V het been stijfhield over de kinderbijslag. ‘Ik trek geen rode lijnen’, zei minister Crevits in de kranten. ‘Voor mij is het belangrijk dat we een serieuze stap in de goede richting zetten.’

Maar op de vraag wat er gebeurt als de N-VA enkel geld wil geven aan de onthaalouders en niet aan de creches, antwoordde de minister duidelijk dat het dan ‘zonder Septemberverklaring’ zal zijn. Haar voorzitter treedt in ‘De zevende dag’ dat standpunt bij.

‘We moeten tot een akkoord komen dat ambitieus genoeg is. Ik heb de afgelopen tijd van veel regeringspartijen gehoord dat ze begrijpen dat investeringen nodig zijn. Then put your money where your mouth is‘, zegt Sammy Mahdi. ‘Niemand heeft de ambitie om de Septemberverklaring uit te stellen. Maar Hilde is daar het afgelopen weekend duidelijk over geweest. Als er niet wordt geïnvesteerd in de kinderopvang, kan je niet verder’, aldus Mahdi. ‘Als er geen investeringen komen, komt er geen Septemberverklaring.’

Coalitiepartner Open Vld is er het er alvast mee eens dat de kinderopvang meer mensen en meer middelen moet krijgen, zei Vlaams minister Bart Somers zondag op VRT. Of dat 330 miljoen zal zijn, wil hij niet gezegd hebben. ‘Ik denk dat we moeten praten over hoeveel dat moet zijn, en dat er een substantiële inspanning moet gebeuren. Maar wij denken dat ook de private sector kan helpen’, zei Somers, ‘door bijvoorbeeld ondernemingen toe te laten om mee te financieren in de kinderopvang van hun werknemers. Als we de fiscale aftrek wat verhogen gaan bedrijven geneigd zijn meer te investeren daarin.’ Omdat het gaat om een federale bevoegdheid wil Open VLD daar in de federale regering dan ook voor pleiten.

Minister Somers kwam daarnaast met het voorstel om, naast kinderverzorgers, ook logistieke medewerkers te finacieren in de kinderopvang. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die de schoonmaak doen, eten maken of het papierwerk in orde brengen, zodat kinderverzorgers meer met hun kerntaken bezig kunnen zijn. “Het bijkomende voordeel is dat die mensen misschien overtuigd kunnen worden om zelf op termijn voor het statuut van kinderverzorger te gaan”, aldus nog Somers.