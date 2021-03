Via The One (Et Demi) Man Show richt Salim Haouach, artistiek leider van het Brusselse collectief Ras El Hanout, zich tot zijn medemannen - met onprettige maar noodzakelijke vragen.

Vanwaar de naam Ras El Hanout?

...

Vanwaar de naam Ras El Hanout? Salim Haouach: ' Ras el hanout' is een populaire kruidenmix met kruiden van over de hele wereld. De Brusselse bevolking is als die kruidenmix - vandaar. Ik heb het collectief in 2010 opgericht. Voor de fun. Ik had een paar jaar economie gestudeerd aan de ULB, en het studententoneel had me geleerd dat theater een grotere impact heeft dan televisiedebatten op zondagochtend. Het is hét middel om mensen aan te zetten tot dialoog. Ras El Hanout is begonnen als een club vrienden, maar vandaag zijn we een club wereldverbeteraars. We pakken heikele thema's aan: politiegeweld, sociale ongelijkheid, racisme - daarover ging ons debuut Fruit Étranger. We organiseren ook workshops voor jongeren en werkzoekenden. En zo is The One (et Demi) Man Show ontstaan: uit workshops over 'de hedendaagse man' die ik leidde samen met seksuologe Zina Hamzaoui. Dat vooral vrouwen aan die workshops deelnamen, zegt al wat over mannen. Had de MeToo-beweging u tot nadenken aangezet? Haouach: Ja, als man maar ook als vader van een dochter en een zoon. Ik vroeg me af: waarom voeren vooral mannen oorlog? Waarom zijn geweldplegers vaak mannen? Wat zegt dat over de samenleving? (op dreef) Waarom denken we nog altijd, onterecht, dat de meeste verkrachters louche figuren zijn die toeslaan in vieze steegjes? Het resultaat is een drama over een man die moreel nog in een ander, gepasseerd tijdperk leeft. Zoals veel mannen. De eerste zin is: 'Ik heb het niet zo bedoeld.' Haast elke man die van ongewenst gedrag beschuldigd wordt, schermt daarmee. Het punt is dat mannen eindelijk eens dieper moeten gaan nadenken over hun gedrag en de mogelijke gevolgen ervan. Slaagt uw personage daarin? Haouach: Nee, hij ventileert alleen zijn verontwaardiging. Ik speel een radiopresentator die on air een berichtje krijgt van een vriendin die hem beschuldigt van ongewenst gedrag. 'Ik dacht dat je toestemde!' roept hij. Samen met Zina, soundscapemaakster Laryssa Kim, regisseur Pitcho Womba Konga en Nihale Touati - haar stem vertolkt als voice-off de vriendin - heb ik er alles aan gedaan om geen voorspelbare seksist neer te zetten. De zaak rond tv-maker Bart De Pauw was geen inspiratiebron, maar er zijn wel parallellen. Ik neem je mee in het hoofd van zo'n mediafiguur die geconfronteerd wordt met een vrouw die zijn gedrag aan de kaak stelt. En we stellen, via hem, netelige vragen. Zijn we klaar voor een niet-patriarchale samenleving? Is de traditionele rolverdeling veranderd? Moet een man, naast fragiel leren zijn, ook sterk blijven? Het is aan het publiek om te antwoorden. Wat verwacht u van dat publiek? Haouach: Debat! Mijn solo is kort - 45 minuten - omdat het nagesprek een deel is van het stuk. Na de coronacrisis wil ik aan koppels vragen hoe elk van hen het stuk heeft ervaren. Hebt u nog postcoronaplannen? Haouach: We hopen dat deze eerste coproductie met de KVS een stap is naar meer samenwerking, ook met Franstalige theaters die ons soms als een ufo zien. En we werken al aan de slamopera Parloir. De Munt mag altijd bellen. (lacht)