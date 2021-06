Bijna 30 leden of ex-leden van de Vivaldi-kabinetten heeft een verleden in het bedrijfsleven. Dat zegt oppositiepartij PVDA, die de gegevens opvroeg bij de ministers en staatssecretarissen. PVDA'er Marco Van Hees heeft het over 'bedenkelijke banden' met onder meer de diamantsector, werkgeversorganisaties en banken. 'Dat roept vragen op', vindt het radicaal-linkse Kamerlid.

De PVDA vroeg alle ministers in de regering-De Croo naar de samenstelling van hun kabinetten. Op staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) na, kreeg de partij van iedereen antwoord, klinkt het. Uit de antwoorden blijkt dat zeker 29 medewerkers of ex-medewerkers van de Vivaldi-kabinetten een verleden hebben in het bedrijfsleven, op een totaal van meer dan 800 mensen.

Het gaat onder meer om mensen die een verleden hebben bij het Verbond van Belgische Ondernemingen VBO, zoals de kabinetschef van premier Alexander De Croo, en een kabinetsdirecteur bij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne die voorheen aan de slag was bij de lobbygroep Antwerp World Diamond, zegt PVDA. Op het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) zitten volgens de partij dan weer acht medewerkers met een verleden in verschillende privébedrijven in de energiesector. Het kabinet van staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) telt vier mensen die eerder aan de slag waren voor grote consultants zoals PWC of McKinsey, en PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne heeft een medewerker die uit de verzekeringssector komt, klinkt het.

Volgens PVDA-Kamerlid Marco Van Hees gaat het om 'bedenkelijke banden, als je weet dat de regering belangrijke beslissingen moet nemen die rechtstreeks van invloed zijn op deze spelers'. 'Moet het ons verbazen dat de Vivaldi-regering vast lijkt te houden aan de loonblokkering als we weten dat de kabinetschef van de premier een vertrouwenspersoon van het VBO is? Of dat er een hervorming van de minnelijke schikkingen zal komen, als we weten dat de diamantsector ook zo iemand heeft aan het hoofd van het kabinet van de minister van Justitie?'

De PVDA-fractie vroeg de betrokken ministers in november naar de samenstelling van hun kabinetten via schriftelijke vragen. In het antwoord van premier Alexander De Croo staat dat hij bij aanwervingen enkel rekening houdt met de juiste kennis, expertise en vaardigheden om te functioneren op zijn kabinet. 'Ik kies geen mensen op basis van hun eventuele vorige werkgever.'

