PS-watcher over Marc Tarabella en Qatargate: ‘Het was weer een verschrikkelijke reeks voor de PS’

‘Een brave, joviale man’, zegt de Luikse PS-watcher Claude Demelenne over de in Qatargate genoemde Marc Tarabella.



Begin deze week vroeg Europees Parlementsvoorzitter Roberta Metsola de plenaire vergadering van het Europese halfrond om de politieke onschendbaarheid van de Belgische Europarlementariër Marc Tarabella (PS) op te heffen. Het verzoek komt er op aandringen van het Belgische gerecht, dat onderzoek doet naar Qatargate. Of het zover komt, moet het Europees Parlement de komende weken beslissen.

Tarabella is genoemd – maar niet of nog niet in verdenking gesteld – in het corruptieschandaal rondom Qatar. In ruil voor politieke invloed en welwillend stemgedrag zouden Europarlementariërs geld, luxespullen en andere douceurs hebben ontvangen van Qatar. Tarabella ontkent in alle talen, maar wordt genoemd door centrale verdachten, met wie hij nauwe banden heeft. De PS’er maakte de voorbije jaren ook een grote bocht in zijn interpellaties over het WK voetbal in Qatar – een bocht die de speurders verdacht overkomt.

Maar wie is de forse bon vivant en voetbalfreak, die al 20 jaar namens de Waalse socialisten zitting heeft in het Europees Parlement en daar een sterke reputatie heeft opgebouwd? De man in wie ook politieke tegenstanders volgens portretten in de Franstalige pers zelfs tot op heden een rechtschapen politicus zien, al heeft zijn eigen partij hem voorlopig geschorst?

‘Toen zijn naam viel in dit schandaal viel ik net als iedereen uit de lucht’, zegt Luikenaar en essayist Claude Demelenne, die Tarabella in Luik zo nu en dan tegen het lijf loopt. ‘Tarabella is wat je noemt een brave man. Grappig, joviaal, beschikbaar. Al sluit dat natuurlijk niet uit dat iemand in de val loopt of gemanipuleerd is door een van zijn vrienden. Maar Tarabella is, hoewel een typische socialist van de oude stempel, voor mij een vertegenwoordiger van de goede strekking van socialistische bestuurders. Hij staat dicht bij de mensen, werkt hard en geld lijkt hem niet te interesseren.’ Tarabella is al 28 jaar burgemeester van het landelijke dorp Anthisnes in de provincie Luik, waar hij door de inwoners op handen wordt gedragen.

Maar betrokken of niet, schuldig of niet, Qatargate doet de PS veel pijn, gelooft Demelenne. ‘Het was weer een verschrikkelijke reeks voor de PS. Eerst de schandalen in het Waals Parlement, met Waals Parlementsvoorzitter Jean-Claude Marcourt, nu Qatargate, waarin opnieuw PS-politici worden genoemd. Ik hoor mensen die helemaal niets van Qatargate afweten verzuchten: “Wéér de PS.” De PS rolt daarmee de rode loper uit voor de PTB.’