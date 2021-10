Het Overlegcomité over de coronasituatie in ons land dat normaal gezien vrijdag zou plaatsvinden wordt verplaatst naar morgennamiddag. Dat gebeurt op vraag van de premier, 'met het oog op een voorzichtige aanpak voor de komende weken en maanden', meldt zijn woordvoerder.

Normaal gezien zouden de federale bevoegde ministers en de vertegenwoordigers van de deelstaatregeringen elkaar pas vrijdag weer spreken over de evolutie van de pandemie, maar de vergadering vindt nu morgen om 16.30 uur al plaats. Dat zal via videoverbinding gebeuren: onder meer Vlaams minister-president Jan Jambon bevindt zich in het buitenland.

Een en ander heeft allicht te maken met de snel stijgende cijfers. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) had het vorige week al over 'het begin van een vierde besmettingsgolf'.

Premier Alexander De Croo en zijn vicepremiers buigen zich vanavond/maandagavond vanaf 18.30 uur op het kernkabinet al over mogelijke maatregelen in de aanloop naar het Overlegcomité van morgen/dinsdag. Onder meer de uitbreiding van de mondmaskerplicht naar meer binnenruimtes en de bredere inzet van het Covid Safe Ticket liggen op tafel. Daarnaast zou telewerk opnieuw sterker aangeraden kunnen worden.

