‘Zullen de Vlaamse liberalen ná de verkiezingen nog steeds voor nieuwe kerncentrales zijn?’

Premier Alexander De Croo probeert zijn maagdelijkheid te herwinnen.

De uitspraak wordt toegeschreven aan minister van staat Mark Eyskens: ‘Na verkiezingen is iedereen weer maagd.’ Alles wat tijdens de verkiezingsscampagne werd gezegd, is dan niet meer van tel, verkiezingsbeloftes worden samen met de verkiezingsborden bij het huisvuil gezet. Omdat ‘de kiezer de kaarten zo heeft geschud’ of ‘in het belang van het land’ wordt dan nogal makkelijk ‘een bocht genomen’ en een ander standpunt ingenomen.

Neem de vraag die nu alle Wetstraatjournalisten bezighoudt: zal de N-VA na de stembusgang al dan niet een regering vormen met het Vlaams Belang? De Leuvense politoloog Bart Maddens noemde het in Knack al eerder ‘het thema dat de verkiezingscampagne zal domineren’. De kiezer heeft natuurlijk recht op een helder antwoord vóór de stembusgang, maar de N-VA blijft daarover erg onduidelijk.

Maar wat zal de N-VA doen ná de verkiezingen? Afwachten hoe de kiezer de kaarten schudt en wat dan in het belang van Vlaanderen is, zo zal de beslissing worden verkocht. En niet vergeten dat volgens een recente Knack-enquête de helft van de Vlamingen een cordon sanitaire, dat het Vlaams Belang bij voorbaat uitsluit van deelname aan het bestuur, niet essentieel vindt voor de democratie.

Plots is de premier nu voor méér kernenergie.

De uitspraak dat na de verkiezingen iedereen opnieuw maagd wordt, moet trouwens worden aangepast. We staan net zes maanden voor de verkiezingen en premier Alexander De Croo (Open VLD) probeert nu al opnieuw maagd te worden. Onder zijn leiderschap behield de regering de wet op de kernuitstap, die het paars-groene kabinet onder leiding van de Vlaamse liberaal Guy Verhofstadt in 2003 had goedgekeurd, en sloot ze perfect verlengbare kerncentrales. Maar plots is de premier nu voor méér kernenergie. Op de klimaattop in Dubai pleitte hij zelfs voor een verdrievoudiging van kernenergie.

Twee jaar geleden verklaarde toenmalig Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert nog dat de kernuitstap zijn point of no return had bereikt, met de woorden: ‘Een lijk dat dood is, kun je niet blijven reanimeren.’ Huidig partijvoorzitter Tom Ongena verklaarde vorige week: ‘We moeten nieuwe kerncentrales bouwen’ en meer kernenergie moet een van de speerpunten van de verkiezingscampagne worden. Daar is geen chocola van te maken.

Dé vraag is natuurlijk wat het standpunt van De Croo en dus de Open VLD zal zijn ná de stembusgang. Zullen ze dan nog steeds voor nieuwe kerncentrales zijn? Want na de verkiezingen is iedereen weer maagd. Zeker de Vlaamse liberalen, die telkens opnieuw maagd willen zijn als ze denken dat het hen goed uitkomt.