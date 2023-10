‘Wie vertelt Jeremie Vaneeckhout dat hij beter opstapt?’

Mijn hemel, 6,4 procent is wel heel weinig. Dat is het resultaat dat Groen vorig weekend in de peiling van Het Laatste Nieuws behaalde. Ik heb mij lang verbaasd over de hardheid waarmee over die partij werd geschreven. Het eindeloos herhaalde zinnetje dat ze tegen de kiesdrempel aan zat, klopte gewoon niet. In de meeste peilingen verliest Groen wat procenten zoals regeringspartijen meestal doen, en blijft het rond een score hangen die een groene partij in Vlaanderen kan verwachten. Maar met 6,4 procent begint het er stilaan wel om te spannen.

Iedereen ziet wat er moet gebeuren.

Nee, Groen moet niet uit de regering-De Croo stappen omdat Nicole de Moor haar job niet aankan. Dat zou onuitlegbaar zijn. Het helpt vluchtelingen geen stap vooruit, en de ongemakkelijkste waarheid is hier misschien wel dat zelfs de kiezers van Groen niet écht wakker liggen van de opvangcrisis. De partij zou met zo’n spectaculaire val van de regering stemmen winnen zoals de N-VA met haar verzet tegen het Marrakeshpact dacht te gaan scoren. Zeker de kiezers van Groen houden ook helemaal niet van politici die ruziemaken in de Wetstraat.

Nadia Naji moet Jeremie Vaneeckhout dumpen.

Ik weet het, ik weet het: het is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Naji slaagde er het voorbije jaar als voorzitter in een politica te worden die niet als een politica klinkt. Dat is wat ze gemeen heeft met Zuhal Demir, Conner Rousseau en eigenlijk ook nog altijd Bart De Wever. Ze is slim, geestig, scherp en weet de Wetstraatclichés te vermijden. Jeremie Vaneeckhout daarentegen is, tja, een ander type. In het marketingadvies dat de Open VLD inwon bij Nederlandse reclamejongens wordt hij ‘nietszeggend’, ‘onbekwaam’ en ‘dwaas’ genoemd. Dat is uiteraard lichtjes overdreven, laten we het op ‘tikkeltje saai’, ‘degelijk’ en ‘moeilijke prater’ houden. Ik heb soms last om zijn tweets of X’jes te begrijpen, en zijn knullige video’s op sociale media krijg ik niet altijd uitgekeken zonder mijn ogen even af te wenden. Vaneeckhout werd erbij gehaald om de landelijke kiezers te overtuigen voor Groen, maar zo heel veel zullen dat er nooit zijn. Hij schrikt straks meer stedelingen af dan dat hij nieuwe kiezers aantrekt.

Blijft over: wie vertelt het hem? Naji zou Jeremie kunnen ghosten zoals Alexander De Croo en Vincent Van Quickenborne een tijd met Egbert Lachaert hebben gedaan, maar fatsoenlijk is anders. Als het echt te moeilijk ligt, wil ik het wel doen. Wel, euh. Ja. Bij dezen.