‘Waarom slagen al die andere landen wel waar Vivaldi in faalt?’

‘Politici die bovenmaats beloven maar ondermaats optreden, ondergraven elk geloofwaardig bestuur’, schrijft Kamerlid Sander Loones (N-VA). ‘En ze kosten ons handenvol geld.’

Naast een gat in haar begroting, heeft Vivaldi ook gaten in haar geheugen. En ze hoopt van u hetzelfde. Vandaag communiceren ze dit, morgen iets anders, in de hoop dat niemand bijhoudt wat van al die mooie beloftes effectief is gekomen. Het blijft niet zonder gevolgen. Politici die bovenmaats beloven maar ondermaats optreden, ondergraven elk geloofwaardig bestuur. En ze kosten ons handenvol geld. Kijk naar het Europese coronasteunfonds bijvoorbeeld.

Om de relance na corona te ondersteunen kwam de Europese Unie met NextGenerationEU. Zo’n 725 miljard euro aan subsidies en leningen om hervormingen en investeringen te ondersteunen in de EU-lidstaten. N-VA stond kritisch van bij de start, ook omdat de verdeelsleutel fout zit. We betalen te veel, maar krijgen te weinig. Herinnert u zich nog hoe de Vivaldi-partijen voor stemden, maar de N-VA europarlementsleden niet? We werden daarvoor verketterd, maar intussen geeft zelfs de Europese commissie toe dat de verdeling niet eerlijk is verlopen.

En herinnert u zich hoe staatssecretaris Thomas Dermine (PS) glorieerde omdat hij 5,9 miljard van NexGenerationEU binnenhaalde? Misschien miste u daarbij de analyse van de Nationale Bank. Die becijferde dat België eigenlijk aanspraak had kunnen maken op 12 miljard euro. Dankzij het onderhandelingstalent van premier De Croo werd het dus amper de helft. Wat later bleek de 5,9 miljard zelfs tot 4,5 miljard te zijn gesmolten. ‘Uitstekend nieuws’, klonk het bij Dermine omdat het zou bewijzen dat België economisch sterker staat en het met minder steun kan doen. Vreemd, want iedereen kan vaststellen dat België de allerslechtste begroting heeft van de ganse EU.

België kreeg al te weinig, Vivaldi jubelde. Het werd nog minder, toch applaus bij paarsgroen. En daar stopt het niet. Nu dreigen we nóg 850 miljoen te verliezen omdat de regering De Croo haar beloftes aan de EU breekt. Hoe zit dat weer juist? Eerst zwoor Thomas Dermine dure eden aan Europa, dat de pensioenfactuur zou worden aangepakt. Vervolgens maakte de regering het systeem echter nog miljarden… duurder. Maar wanneer de Europese commissie België aan haar eigen beloftes herinnert, schiet Paul Magnette met scherp. De saboterende PS-voorzitter zou beter zijn ministers van Pensioenen en Werk activeren, in plaats van mijnheer Dermine tot Europese woordbreuk te dwingen.

Helemaal schandelijk wordt het wanneer je nog dieper graaft. Van die 850 miljoen Europese steun is 671 miljoen voor de deelstaten bestemd, 179 miljoen voor de federale overheid. Dus omdat de regering De Croo haar federale pensioenbelofte schendt, zullen vooral de deelstaten bloeden. Vlaanderen mag de rekening betalen voor onverantwoord Belgisch falen. Of had u in dit land iets anders verwacht?

Lesje geleerd, zou je denken. Helaas, een volgende dossier staat al klaar. Hoorde u al van RePowerEU? Nog een Europees steunfonds, deze keer om de energieomslag te maken. België zou er eigenlijk 506 miljoen van moeten krijgen, het werd 282 miljoen. Dat het anders kan, bewijst nochtans Nederland. Door sterk te onderhandelen wisten zij hun deel van de koek op te drijven van 280 naar 455 miljoen, Hongarije ging van 345 naar 702 miljoen. Zij zowat het dubbel, wij de helft.

Waarom slagen al die andere landen wel waar Vivaldi in faalt? Waarom krijgen zij extra steun en mogen wij vooral betalen? Of zou Alexander De Croo dan toch zijn Europese of internationale exit voorbereiden? En krijgen wij daar alvast de rekening voor gepresenteerd.