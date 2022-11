België bij koplopers in miserie-index

De miserie-index is een ranglijst die snel weergeeft hoeveel ‘economische ellende’ er heerst in een land. België scoort erg hoog, en erger nog: er is geen beterschap in zicht.

Het idee van de miserie-index is eenvoudig: om de economische ellende van de mensen te meten, tel je de werkloosheidsgraad op bij de inflatie. Want werkloosheid zorgt voor minder inkomen en veel kommer en kwel. De inflatie tast de koopkracht aan, we kunnen dus met hetzelfde bedrag minder kopen, zoals we vandaag maar al te goed weten. Beide factoren zijn dus schadelijk voor het economische welzijn van de mensen. En hoe hoger de optelsom, hoe meer ellende. In de miserie-index sta je dus maar beter niet aan de top.

Waar staat België in deze miserie-index? De werkloosheidsgraad in ons land bedroeg 5,8 procent, de inflatie 10,4 procent. Samen geeft dat 16,2.

Hoe scoren onze buurlanden? Duitsland heeft een lagere werkloosheidsgraad (3,1 procent) en een lagere inflatie (8,8 procent) en samengeteld geeft dat 11,9.

Frankrijk heeft hogere werkloosheidsgraad (7,7) maar een lagere inflatie (5,8) en komt zo uit op 13,5.

Nederland heeft een lagere werkloosheidsgraad (3,7) maar een hoger inflatie (11,6) en dat geeft samen 15,3.

Volgens de miserie-index heerst er in België dus meer economische ellende dan in onze buurlanden.

In West-Europa zijn er trouwens niet veel landen die slechter presteren dan België. Italië scoort 17 op de miserie-index (8,7 procent inflatie en 8,3 procent werkloosheid), Spanje 21,2 (respectievelijk 8,5 en 12,7 procent) en Griekenland 22,6 (10 en 12,6 procent).

Extra factoren

De miserie-index werd in 1968 ontwikkeld door de Amerikaanse econoom Arthur Okun. Zoals op elke index kan er ook op de miserie-index kritiek worden gegeven. Zo wordt met de werkloosheidsgraad alleen gekeken naar de mensen die werk zoeken, maar niet naar de inactieven. Dat zijn de mensen die geen werk hebben en er ook niet naar op zoek zijn. Met bijna de 22 procent inactieven scoort België slecht: we staan emee op plek 23 van de 27 EU-landen.

Om de relevantie van de miserie-index te vergroten, werden er in de loop der jaren andere factoren in opgenomen. Econoom Johan Van Gompel (KBC) voegde er twee factoren aan toe. Eén: de betalingsbalans, die een beeld geeft van alle transacties die een land doet met het buitenland en dus het economisch reilen en zeilen goed weerspiegelt. Twee: de overheidsfinanciën, want als er grote overheidstekorten zijn, kan dat leiden tot een onhoudbare schuldgraad wat ook weer zorgt voor veel narigheid.

Van Gompel gebruikte voor alle EU-landen de cijfers die door de Europese Commissie worden voorspeld voor 2024. In deze miserie-index komt België uit op 17,3 punten (zie grafiek).

© Knack

Onder de 27-EU landen staat België op de vijfde plaats. Doen het (nog) slechter: Hongarije, Slowakije, Griekenland en Roemenië. Van de 19 landen van de eurozone komen dus alleen Slowakije en Griekenland er slechter uit. Van Gompel: ‘We scoren even hoog als Spanje, maar duidelijk minder goed dan onze buurlanden Duitsland (4 punten), Nederland (4,3) en Frankrijk (14,5), of zelfs als Italië (14,5). Blijkbaar zullen de naweeën van de crisis in ons land harder spelen. Vroeg of laat tast dat onze welvaart aan.’