Vooruit zoekt smoel in Antwerps stadsbestuur: ‘N-VA zal moeten opletten voor Patrick Janssens’

De Antwerpse socialisten voegen de kabinetten van hun drie schepenen samen. Dat sterkt schepen Patrick Janssens in zijn rol als natuurlijke leider. Zijn opdracht is duidelijk: ‘Vooruit een duidelijk profiel geven, zonder coalitiepartner N-VA tegen de schenen te stampen’, zegt politoloog Dave Sinardet.

‘Het overzicht van de kabinetsmedewerkers volgt later.’ Wie op de website van de stad Antwerpen wil achterhalen wie er voor de kersverse Vooruit-schepenen Patrick Janssens, Lien Van de Kelder en Karim Bachar werkt, moet geduld hebben. Terwijl de kabinetten van de zeven N-VA-schepenen en burgemeester Bart De Wever bijna voltallig zijn, lopen de Antwerpse socialisten achter. Allemaal legden ze de eed af op 2 januari.

Volgens Vooruit worden de laatste stappen gezet. Zo blijven de medewerkers van Bachar, die in de vorige beleidsperiode al schepen was, op post. ‘En we staan dicht bij een nieuwe kabinetschef’, zegt Dirk Wiesé, voorzitter ad interim van Vooruit Antwerpen.

Eén kabinetschef dus, en geen drie voor de afzonderlijke schepenen. Janssens, Van de Kelder en Bachar zullen een kabinet delen. ‘Eén ploeg, geen drie hofhoudingen’, zei Janssens afgelopen weekend in zakenkrant De Tijd. Alle bevoegdheden onder rood bewind worden dus de facto samengevoegd. Een hele mond vol: Wonen, Stadsontwikkeling (Janssens), Cultuur, Werk, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking (Van de Kelder), Jeugd, Leefmilieu en Samenlevingsopbouw (Bachar).

‘Het belangrijkste is dat het bestuursakkoord uitgevoerd wordt.’ Een Antwerpse N-VA-schepen

‘Ik ben een vurige voorstander van deze werkwijze’, zegt Wiesé. ‘Samenwerken vermijdt silo-denken. Door over de bevoegdheden heen te werken, versterk je ook de voorbereiding van de colleges.’ Een besparing is het evenwel niet, zegt Wiesé. ‘Er zijn nu eenmaal functies die je niet kan splitsen. Denk aan een persoonlijke assistent voor elke schepen.’

Meeuws versus Beels

Eigenlijk was het de bedoeling dat er ook tijdens de vorige beleidsperiode op deze manier werd gewerkt. Maar en cours de route besloten de toenmalige Vooruit-schepenen Jinnih Beels en Tom Meeuws daarvan af te zien. Volgens politoloog Dave Sinardet (VUB) heeft de partij geleerd uit de afgelopen zes jaar. ‘Bij Vooruit beseffen ze dat ze door een gebrek aan eendracht in lijn en strategie niet voldoende konden wegen op het beleid. Dat lag vooral aan de zeer moeilijke onderlinge verhoudingen tussen Beels en Meeuws.’

Sinardet zegt dat de voorwaarden nu beter vervuld zijn dan zes jaar geleden. ‘Op papier waren Beels en Meeuws complementair. Beels kwam communicatief sterk uit de hoek, Meeuws was eerder de dossiervreter. In de praktijk draaide dat anders uit. Ze waanden zich beiden de belangrijkste schepen, en gingen op een verschillende manier om met de N-VA. Terwijl Beels minder de confrontatie opzocht met de partij van De Wever, deed Meeuws dat juist wel.’

Dat is anders in de nieuwe ploeg-De Wever. ‘Karim Bachar is altijd al een protegé van Janssens geweest. Hij heeft nooit de ambitie gehad om haantje-de-voorste te spelen. Lien Van de Kelder heeft weliswaar ervaring op ministeriële kabinetten zoals dat van Johan Vande Lanotte, maar zij is nieuw in de Antwerpse politiek en heeft niet meteen de neiging om zich als aanvoerster te profileren.’

Als gewezen burgemeester was Janssens sowieso al de sterke man bij Vooruit in ’t Stad. Het samenvoegen van de kabinetten onderstreept dat er één natuurlijke leider is: Patrick Janssens.

Schaduwburgemeester Janssens

Een en ander valt niet los te zien van de federale regeringsvorming. Tot nader order is formateur Bart De Wever de gedoodverfde toekomstige premier. Zodra De Wever ’t Schoon Verdiep zou verlaten, staat schepen Els van Doesburg (N-VA) klaar om hem op te volgen.

Van Doesburg heeft weliswaar al enkele jaren als schepen op de teller, maar door het vertrek van De Wever groeit de relatieve macht van een ervaren politicus als Janssens. Dat is in ieder geval het verwijt van oppositiepartij Vlaams Belang. Filip Dewinter noemt Janssens al langer dan vandaag de ‘schaduwburgemeester’.

‘Bij Vooruit beseffen ze dat ze door een gebrek aan eendracht in lijn en strategie niet voldoende konden wegen op het beleid.’ Politoloog Dave Sinardet (VUB)

‘De N-VA zal moeten opletten voor Janssens’, zegt Sinardet. ‘Hoe je het ook draait of keert, door zijn bestuurservaring weegt hij aan tafel. Anderzijds zit er naast Van Doesburg een N-VA’er als Koen Kennis, iemand met twaalf jaar ervaring als Antwerps schepen. Ik verwacht vooral krachtmetingen tussen Janssens en Kennis, ook omdat ze beiden bevoegd zijn voor aspecten van ruimtelijke ordening.’

De voorlopige opdracht van Janssens is alvast duidelijk. ‘Vooruit moet een duidelijk profiel krijgen, maar zonder per se zijn coalitiepartner tegen de schenen te stampen’, zegt Sinardet. ‘De N-VA is al dominant op rechts. Vooruit wil dat model kopiëren op links. Janssens wil niet zozeer stemmen afsnoepen van de N-VA, wel van Groen en de PVDA.’

Bij de N-VA zijn ze alleszins niet van plan om hun kabinetten samen te voegen. ‘Dat zijn interne werkafspraken die iedereen voor zich moet maken’, zegt een schepen. ‘Het belangrijkste is dat het bestuursakkoord uitgevoerd wordt.’