Onderzoek naar verkiezingsfraude Ninove: Guy D’haeseleer zou eed toch al kunnen afleggen

Het gerechtelijk onderzoek naar mogelijke verkiezingsfraude in Ninove is nog steeds niet afgerond. En toch zou Guy D’haeseleer (Forza Ninove) op korte termijn de eed kunnen afleggen bij de Oost-Vlaamse gouverneur Carina Van Cauter.

Bijna 150 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen heeft een tiental burgemeesters de eed bij hun provinciegouverneur nog niet afgelegd. Dat is de finale stap voor de bekrachtiging van het mandaat. Het is Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits (CD&V) die groen licht moet geven zodat de eedaflegging kan plaatsvinden.

Voor de vertraging zijn allerhande redenen. Zo moeten de opvolgers van N-VA-burgemeesters Bart De Wever (Antwerpen) en Jan Jambon (Brasschaat), respectievelijk premier en vicepremier, nog bij Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx op de koffie.

Burgemeester Wieland De Meyer van het West-Vlaamse Heuvelland kon de eed evenmin afleggen bij gouverneur Carl Decaluwé. Daar wordt gewacht op een beslissing van de Raad van State, die zich buigt over de geldigheid van de stembusslag.

Ook Guy D’haeseleer (Vlaams Belang), de verkiezingsoverwinnaar in het Oost-Vlaamse Ninove, heeft de eed nog niet kunnen afleggen. In oktober haalde zijn lokale partij Forza Ninove 47,4 procent van de stemmen, goed voor een absolute meerderheid. D’haeseleer mocht zich als eerste Vlaams Belang-politicus ooit burgemeester noemen.

Maar op de officiële eedaflegging bij gouverneur Carina Van Cauter is het dus nog wachten. Dat heeft alles te maken met een onderzoek naar mogelijke verkiezingsfraude. Er werden vragen gesteld bij een aantal volmachten, waarmee kiezers een andere burger hun stem kunnen toevertrouwen.

Verdachte volmachten

Daarop opende het parket van Oost-Vlaanderen een onderzoek. Begin dit jaar berichtte de VRT dat een 100-tal volmachten verdacht zou zijn. De openbare omroep kon ongeveer 20 volmachten inkijken, waaruit moest blijken dat de ziekteattesten gekopieerd waren. Ze zouden dus niet authentiek zijn. Maar liefst 1 op de 14 stemmen in Ninove werd uitgebracht met een volmacht. Dat is veel vergeleken met andere gemeenten.

Tot op vandaag is het onderzoek lopende, meldt het parket van Oost-Vlaanderen aan Knack.

Dat betekent echter niet dat de eedaflegging van D’haeseleer wordt uitgesteld tot het onderzoek is afgerond. Net voor de krokusvakantie heeft minister Crevits haar administratie de opdracht gegeven om, waar mogelijk, de dossiers af te ronden. Het dossier-Ninove hoort daarbij.

Concreet betekent dat dat de administratie van Crevits de nodige documenten bijeenbrengt, waaronder de adviezen van onder meer de procureur-generaal. Op korte termijn zal de CD&V-minister beslissen of D’haeseleer daadwerkelijk de eed kan afleggen. Het onderzoek door het parket vormt geen onoverkomelijke hindernis.

Uitslag staat vast

Binnen de Vlaamse regering valt te horen dat de eedaflegging bij de gouverneur weinig verandert aan de grond van de zaak. Mochten er daadwerkelijk strafbare feiten zijn gepleegd, dan kan de regering nog altijd naar tuchtmaatregelen grijpen. Schorsing en zelfs afzetting behoren tot de mogelijkheden.

Voor alle duidelijkheid: het is niet duidelijk of politici in de kijker van het gerecht lopen. Al zeker een aantal huisartsen werd verhoord in het kader van het onderzoek. Het ronselen van volmachten is strafbaar, maar volgens experten moeilijk te bewijzen.

D’haeseleer zelf is niet op de hoogte van de ontwikkelingen van zijn dossier binnen de Vlaamse regering. ‘Ik heb daar geen nieuws over’, zegt hij.

De uitslag van de verkiezingen staat in ieder geval vast. De termijn om de stembusgang onder de loep te laten nemen door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen is verstreken.