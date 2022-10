‘Er zijn duidelijk spanningen tussen Jinnih Beels en Tom Meeuws’

Zowel binnen als buiten het stadsbestuur wijkt de Antwerpse Vooruit-kopman Tom Meeuws almaar meer af van de consensus. Die strategie zet ook de relatie met zijn partijgenote en collega-schepen Jinnih Beels onder druk. ‘Maar Conner Rousseau zit op de lijn van Beels’, zegt Dave Sinardet (VUB).

‘De tijden zijn duidelijk veranderd. Nu hebben politici schrik van dichters.’ Met een verwijzing naar het geweigerde gedicht van stadsdichter Ruth Lasters opende Antwerps schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws (Vooruit) donderdag een nieuwe Wetswinkel in de stad.

De oneliner was gericht aan Nabilla Ait Daoud (N-VA). De schepen van Cultuur weigerde begin vorige maand een inzending van Lasters op te nemen als stadsgedicht wegens de inhoud. ‘Een stadsgedicht is geen politiek manifest’, zei ze toen. Lasters nam vervolgens ontslag.

Daar liet Meeuws het donderdag niet bij. De socialist verwees ook naar de verkoop van OCMW-patrimonium. In de Scheldestad zorgt de komst van het vijfsterrenhotel Botanic Sanctuary Antwerp in het historische OCMW-pand Elzenveld al langer voor beroering. Volgens critici zou het project ‘megalomaan’ zijn. Op de terreinen van Elzenveld kunnen mensen nu ‘voor 500 tot 800 euro tafelen’, zei hij donderdag ironisch.

Meeuws zei ook dat hij een ‘eenzame strijd’ voert voor het behoud van OCMW-patrimonium. Volgens Gazet van Antwerpen, die de citaten optekende, lijkt Meeuws zich ‘steeds meer als de rebel binnen het schepencollege te ontpoppen’.

Wij werken collegiaal voort binnen het college. De woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA)

War on drugs

Meeuws heeft de gewoonte om ironisch, zelfs sarcastisch, uit de hoek te komen. Maar het moet gezegd: het lijstje van markante uitspraken dikt aan.

Afgelopen zomer deelde Meeuws een sneer uit naar burgemeester Bart De Wever. Terwijl de N-VA’er almaar meer onder vuur kwam te liggen door het Antwerpse drugsgeweld, verkondigde Meeuws in de media dat de war on drugs had gefaald. In De Standaard werd dat zelfs: ‘Ik heb met hem te doen.’

Dat Vooruit al langer gewrongen zit met de Antwerpse drugsaanpak, is een publiek geheim. Schepen voor Onderwijs Jinnih Beels is een notoir voorstander van door de overheid gereguleerde drugs. Maar in tegenstelling tot Meeuws spreekt Beels zich amper uit over De Wever zelf.

De tegendraadsheid van Meeuws speelt niet enkel buiten het college. Ook binnen het stadsbestuur knetterde het al, in het bijzonder bij de discussies over de ondertunneling van de Scheldekaaien. Via een zogenaamde ‘sleuf’ zou de binnenkant van de tunnel deels zichtbaar zijn boven de grond. Volgens actievoerders geeft de ondertunneling het signaal dat autoverkeer welkom blijft tot in het hart van de stad.

In de zomer kwam het zelfs tot een stemming binnen het schepencollege over het nut van een haalbaarheidsstudie. Gewoonlijk beslist een schepencollege in consensus. Dit keer stond Meeuws geïsoleerd: hij stemde als enige tegen. De twee andere Vooruit-schepenen, onder wie Beels, onthielden zich.

Uit die stemming bleek dat binnen Vooruit de neuzen niet allemaal in dezelfde richting wijzen. ‘Er zijn duidelijk spanningen tussen Beels en Meeuws’, zegt politoloog Dave Sinardet (VUB), die de Antwerpse stadspolitiek van nabij volgt. De twee socialisten zouden een verschillende strategie hanteren. ‘Ze staan voor het typische dilemma van een kleinere coalitiepartner: moet die er vooral voor zorgen dat de coalitie zo goed mogelijk werkt, of moet hij de kiezer net laten zien waarvoor hij staat?’

Beels lijkt aanhanger van de eerste strategie, Meeuws van de tweede. ‘Maar de lijn-Meeuws is niet aan de winnende hand’, zegt Sinardet. Hij ziet de greep van nationaal voorzitter Conner Rousseau op de Antwerpse gang van zaken. ‘Rousseau zit op de lijn-Beels. De alliantie tussen De Wever en Rousseau is hecht. De nationale partijtop is niet van plan om die relatie te bemoeilijken.’

Binnen de partij wordt erkend dat Beels hét aanspreekpunt is voor Rousseau in Antwerpen. Ook wordt er minzaam opgeworpen dat partijen nu eenmaal zowel roepers als doeners nodig hebben. ‘Al is Meeuws soms eerder een ongeleid projectiel.’

Toch valt er ook iets te zeggen voor de strategie van Meeuws. Socialisten en N-VA’ers hebben nu eenmaal verschillende wereldvisies. In Antwerpen zitten de socialisten bovendien tegenover een ferm links blok van groenen en PVDA’ers.

En Meeuws kent de geschiedenis. ‘De CD&V en de Open VLD bestaan nog nauwelijks in Antwerpen’, zegt Sinardet. ‘Dat komt omdat ze zowel onder burgemeester Patrick Janssens (SP.A) als onder De Wever te veel werden vereenzelvigd met de grootste partij in de meerderheid.’

Voorlopig blijven de uitspraken van Meeuws zonder tastbaar gevolg voor de coalitie. Sinardet sluit op termijn een schepenwissel niet uit, maar zegt dat er maar weinig politici zijn die de Antwerpse politiek zo goed kennen als Meeuws. ‘Qua impact en bestuur is iemand als hij belangrijk voor Vooruit.’

Noch Meeuws, noch Beels wensten te reageren.

Voor Bart De Wever is er in elk geval geen vuiltje aan de lucht. ‘Wij werken collegiaal voort binnen het college’, zegt zijn woordvoerder.