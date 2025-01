Vooruit krijgt horrorlijst ABVV bij start Arizona-eindspel

De socialistische vakbond ABVV stuurt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau met een nota van 10 pagina’s naar de Koninklijke Militaire School voor het Arizona-conclaaf. ‘De besparingen op de mensen die het moeilijk hebben staan in schril contrast tot de cadeaus aan ondernemingen.’

‘Waarde kameraden.’ Op woensdag kregen de leden van het federaal bureau van de socialistische vakbond ABVV een nota van 10 pagina’s in de mailbox. De tekst bestaat uit een opsomming van maatregelen die ‘een zware achteruitgang voor de actieve en inactieve werknemers en voor het middenveld’ betekenen. Ondertekenaars Bert Engelaar en Thierry Bodson, respectievelijk algemeen secretaris en voorzitter, baseren zich op de gelekte teksten van formateur Bart De Wever (N-VA).

De horrorlijst vangt aan met de rode lijn die Vooruit zelf al formuleerde: er mag niet geraakt worden aan de index. De voorstellen van De Wever om onder meer de berekeningswijze van de automatische loonindexering aan te passen, stuit op een rood njet. Ook de CD&V stelt zich hardop vragen bij de voorstellen.

Maar de nota van het ABVV gaat verder dan de index. De pensioenmaatregelen, de uitbreiding van de flexijobs, de aanpassing van de regels rond nachtarbeid en de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd passeren de revue.

Ook maatregelen die de afgelopen maanden voor weinig discussie zorgden, krijgen het te verduren. De afschaffing van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ), een crisismaatregel uit het tijdperk-Dehaene, is volgens de vakbond niet doelgericht. ‘De afschaffing zal een aanzienlijk en ongecompenseerd tekort aan inkomsten voor de sociale zekerheid creëren.’

En ook de verhoging van de belastingvrije som, een andere populaire maatregel, wordt als inefficiënt gezien omdat die ‘ook de hoge inkomens ten goede komt, terwijl de uitkeringsgerechtigden worden uitgesloten’.

Uitspraken Bouchez

Zoals bekend vindt zowel het ABVV als Vooruit de voorstellen rond het laten bijdragen van de ‘sterkste schouders’ een te mager beestje. Op dit moment ligt er onder meer een meerwaardebelasting van 5 procent met een vrijstelling tot 6000 euro op tafel. In totaal moeten de ‘sterkste schouders’ 2,4 miljard euro in het laatje brengen.

‘De voorstellen op tafel zijn de organisatie van de armoede in ons land, terwijl fiscale regularisatie en aftrekbaarheid van belastingen voor de rijken en ondernemingen wordt uitgebreid’, klinkt het.

De nota spreekt op geen enkel moment over Rousseau. De enige politici die bij naam worden genoemd, zijn formateur De Wever en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die laatste krijgt een veeg uit de pan voor zijn uitspraken van vorige week over hoe de vakbonden nog geen euro aan welvaart hebben gecreëerd.

Het is normaal dat middenveldorganisaties hun wensenlijstje formuleren. Bijzonder in het geval van Vooruit is dat ABVV-topman Bert Engelaar in het partijbureau zit.

Opvallend, Conner Rousseau (Vooruit) schuift aan tafel zonder federaal vicepremier Frank Vandenbroucke. © BELGA

Geen Frank Vandenbroucke

Het is normaal dat middenveldorganisaties hun wensenlijstje formuleren. Bijzonder in het geval van Vooruit is dat ABVV-topman Bert Engelaar in het partijbureau zit. Mocht Vooruit tot de Arizona-regering toetreden, zal dat voor een speciale situatie zorgen. Zeker met een zusterpartij als de PS in de oppositie – Vooruit en PS delen hun partijhoofdkwartier aan de Brusselse Keizerslaan.

Op 13 februari staat er nu al een nationale betoging gepland, georganiseerd door het ABVV, het christelijke ACV en de liberale ACLVB.

Woensdag is het Arizona-eindspel begonnen. N-VA, Vooruit, CD&V, MR en Les Engagés zitten normaliter tot vrijdag in conclaaf in de Koninklijke Militaire School in Brussel. Op die dag wordt de formateur bij koning Filip verwacht. Opvallend, Rousseau schuift aan tafel zonder federaal vicepremier Frank Vandenbroucke. In de plaats kiest hij voor twee sherpa’s of inhoudelijke medewerkers.