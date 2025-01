Theo Francken, boeman van de PS: ‘Zijn imago was vroeger beter’

PS-kopstukken lusten hem rauw, maar Theo Francken heeft ook fans in Franstalig België. Brussels PS-kopstuk Ahmed Laaouej zou je zelfs een bondgenoot kunnen noemen.

Na Bart De Wever moet Theo Francken het bekendste N-VA-kopstuk zijn in Franstalig België. Hun imago is wel verschillend. Partijvoorzitter en formateur De Wever is niet geliefd maar wordt wel gerespecteerd. Theo Francken, als Kamerlid betrokken bij de aanslepende regeringsonderhandelingen, is nu de boeman van dienst.

Dat imago is in belang­rijke mate te danken aan Ahmed Laaouej, de Brusselse PS-voorzitter die voortdurend naar Francken verwijst als argument om de Brusselse formatiegesprekken te boycotten. De PS wil niet in een regering ­stappen met de N-VA van Theo ­Francken, door Laaouej bestempeld als een separatist die Brusselaars minacht en racistische vooroordelen koestert tegenover landgenoten met een migratieachtergrond.

Vorige week deed zijn partijgenoot Ludivine Dedonder, ontslagnemend minister van Defensie, er een schep bovenop. Na forse kritiek van de N-VA-defensiespecialist noemde ze Francken een door testosteron aangedreven macho die Trump ­achternaloopt.

‘Zijn imago was vroeger beter’, zegt politiek commentator Alain ­Gerlache. ‘Als staatssecretaris voor Asiel en Migratie in de regering-­Michel was hij zelfs behoorlijk populair in Franstalig België, net zoals zijn partijgenoot en minister van ­Binnenlandse Zaken Jan Jambon overigens.

‘Intussen speelt hij een ­andere rol, maar ook zijn stijl is veranderd. Ik zat onlangs met Francken in De Afspraak en schrok toch van zijn scherpe woorden over Brussel. Dat is natuurlijk eigen aan onze tijdgeest, meningen worden veel harder geformuleerd.

‘In die zin heeft ­Dedonder een punt met haar verwijzing naar het trumpisme. Al moeten we zo’n schermutseling relativeren, want het is normaal dat hij ­oppositielid en defensiespecialist Dedonder onder vuur neemt.’

In Brussel spelen volgens Gerlache andere motieven. ‘Laaouej heeft zijn eigen redenen om de formatie te boycotten, zoals de interne machtsstrijd binnen de Brusselse PS. Zo bekeken is Francken een objectieve bondgenoot: Laaouej maakt handig gebruik van iedere sneer naar Brussel.’

Het is onzeker of Arizona ooit uit de steigers raakt, maar Franckens naam zoemt rond als nieuwe ­minister van Defensie. Gerlache vreest niet voor een volksopstand in Franstalig België. ‘Hij heeft hier ook veel fans, vooral in rechtse kringen. ­Francken is een bewonderaar van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die liefde is wederzijds, donkerblauwe liberalen zijn dol op Theo Francken’.