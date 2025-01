Het laatste vragenuurtje ooit voor Vivaldi? ‘Er is geen weg meer terug voor Arizona’

Mogelijk heeft ontslagnemend premier Alexander De Croo (Open VLD) zijn laatste vragen beantwoord in de Kamer. Zowat iedereen is de periode van lopende zaken beu. ‘Arizona moet landen.’

‘Ik ben Didier Reynders niet, hè.’ Met een kwinkslag maakt een N-VA’er zich uit de voeten na de vraag of hij een gokje wil wagen over de uitkomst van het ‘slotoffensief’ van de regeringsvorming. Er kan nog gelachen worden in de Kamer. Toch heerst er een bijzondere sfeer tijdens het wekelijkse vragenuurtje.

De lege zitjes van enkele parlementariërs spreken boekdelen. Sammy Mahdi (CD&V), Georges-Louis Bouchez (MR) en Maxime Prévot (Les Engagés) zijn niet op het appel, want zij zitten in conclaaf in de Koninklijke Militaire School, een dikke twee kilometer verderop. Ook Kamerlid Bart De Wever (N-VA) is afwezig tijdens het vragenuurtje – al is dat allesbehalve uitzonderlijk.

Sommige onderhandelaars kunnen niet anders dan even binnenwaaien. CD&V’ers Annelies Verlinden en Vincent Van Peteghem zijn tot nader order ontslagnemende ministers in de regering-De Croo. En ook al zijn ze in lopende zaken, ze moeten vragen van parlementsleden blijven beantwoorden. Het Vlaams Belang en de PVDA vallen minister van Binnenlandse Zaken Verlinden aan op basis van de politiebetoging tegen de Arizona-pensioenplannen eerder op de dag.

Volgende week kan Bart De Wever (N-VA) het akkoord van de regering-De Wever al verdedigen in het Paleis der Natie.

Lege kabinetten

Werd ook opgevorderd: Frank Vandenbroucke (Vooruit). Hij verschijnt ten tonele voor een vraag van de Open VLD over orgaandonatie. Vandenbroucke is geen onderhandelaar tijdens de grote finale van Arizona. Voorzitter Conner Rousseau liet hem links liggen ten voordele van twee inhoudelijke medewerkers. Volgens de Vlaamse socialisten hoeft daar weinig achter gezocht te worden. Bovendien blijft de ontslagnemende vicepremier telefonisch bereikbaar. De kwatongen die beweren dat Rousseau Vandenbroucke te compromisbereid vindt, worden tegengesproken.

Terwijl de Arizona-partijen N-VA, Vooruit, CD&V, MR en Les Engagés een regeerakkoord proberen te sluiten, zitten de toekomstige oppositiepartijen in het vagevuur. En dat al bijna acht maanden. Ontslagnemend premier Alexander De Croo (Open VLD) beantwoordt donderdag misschien zijn laatste parlementaire vragen. Zijn entourage gaat er alvast van uit – en hoopt het. De kabinetten lopen leeg.

Ook de PS zit nog vast in Vivaldi. PS-minister van Pensioenen Karine Lalieux valt Arizona aan, ook al zit ze nog in de regering. Paul Magnette en zijn troepen staan te trappelen om de ‘hardvochtige’ toekomstige regering te bestoken. Dito voor Groen en Ecolo. De groenen hangen in de touwen, hun heilzame oppositiekuur gaat maar niet van start. Groen-Kamerlid Dieter Van Besien probeert wel, en zegt vanaf het spreekgestoelte dat Arizona ‘in de verkeerde zakken’ zit. Maar hij is een week te vroeg met zijn kritiek, werpt een N-VA’er hem lachend toe.

Het einde wenkt, maar niemand in de Wetstraat weet wanneer het zover is.



Migratieakkoord

Voor de televisiecamera’s overloopt Kamervoorzitter Peter De Roover (N-VA) de mogelijke agenda. Eerst een regeerakkoord, dan de toetredingscongressen van de partijen, dan de regeerverklaring, dan het investituurdebat. Zoals de Vlaams-nationalist zelf aangeeft: alles staat of valt met het sluiten van het akkoord.

Er heerst voorzichtig optimisme. ‘Er is geen weg terug, we moeten landen’, zegt een CD&V-parlementslid. Op het moment dat het halfrond verzamelt, is de Arizona-coalitie het eens geworden over migratie. Bronnen spreken tegenover persagentschap Belga van een ‘eerbaar’ akkoord – het omgekeerde beweren zou bizar zijn.

Het akkoord zal een verstrenging betekenen. Business as usual op migratie is niet bespreekbaar voor zowat alle Arizona-partijen, inclusief Vooruit. Daar verandert een smeekbede van ABVV-topman Bert Engelaar weinig aan. Hij vroeg Vooruit donderdagochtend of het echt in een regering wil stappen ‘waar het discours van extreemrechts niet alleen wordt nagepraat, maar ook wordt omgezet in beleid’.

Engelaar en zijn ABVV hebben zich de afgelopen dagen laten gelden, maar de vakbond schiet alle kanten uit. Van de fiscale hervorming tot migratie, geen enkele van de Arizona-voorstellen kan hen plezieren. Het ABVV zit niet aan tafel in de Militaire School. De vijf Arizona-partijen moeten het zelf doen.

Volgens De Roover zal iedereen water in de wijn moeten doen. De aandacht gaat vooral uit naar Vooruit: hoe hoog legt Rousseau de lat voor regeringsdeelname? En wat laat Georges-Louis Bouchez, gesteund op rechts door de N-VA, passeren? De echte strijd rond de bijdragen van de ‘sterkste schouders’ moest donderdagnamiddag nog losbarsten in de Koninklijke Militaire School.

Vrijdag wordt De Wever verwacht bij koning Filip. Volgende week kan hij het akkoord van de regering-De Wever al verdedigen in het Paleis der Natie.