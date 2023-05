Vlaamse overheid gaf voorbije jaren 1,5 miljard euro uit aan consultancy

De Vlaamse overheid heeft onder de huidige Vlaamse regering tussen 2019 en eind maart 2023 voor 1,5 miljard euro uitgegeven aan consultancy-opdrachten. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits dinsdag gezegd in het Vlaams Parlement. De oppositie reageerde scherp.

Minister Crevits kreeg dinsdag in de commissie Welzijn een reeks vragen en interpellaties over de veelbesproken consultancy-opdrachten die voormalig CD&V-minister Jo Vandeurzen heeft uitgevoerd. Minister Crevits deed gedetailleerd de gevolgde procedures uit de doeken en herhaalde dat de regels zijn gevolgd. De CD&V-minister pleit wel voor “scherpe en heldere deontologische regels”. “Ik gruw van de grijze zone”, klonk het. Zij pleit daarom voor een systeem dat vergelijkbaar is met de regels voor gewezen Eurocommissarissen. Die mogen bijvoorbeeld twee jaar lang niet lobbyen voor zaken die tot hun portefeuille behoorden.

Minister Crevits gaf in de commissie cijfers over hoeveel geld er onder de huidige Vlaamse regering naar consultancy is gevloeid. Tot 31 maart 2023 gaat het om een bedrag van 1,5 miljard euro, waarvan er 115, 6 miljoen euro naar opdrachten in de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) is gegaan. Het beleidsdomein WVG zit daarmee volgens de CD&V-minister niet in de top drie van de Vlaamse overheid.

Maar het bedrag van 1,5 miljard euro deed de oppositie steigeren. “Dit is onwaarschijnlijk”, reageerde Groen-parlementslid Jeremie Vaneeckhout. “Voor dat bedrag kan je – snel omgerekend – 4.000 ambtenaren aanwerven. De Vlaamse regering bespaart de overheid al 15 jaar kapot en slaagt er niet meer in haar kerntaken te doen, maar betaalt zich aan de andere kant wel blauw aan dure consultants”.

Een gelijkaardig geluid was te horen bij Hannes Anaf (Vooruit): “Meer doen met minder klinkt misschien goed, maar in de realiteit komen de kerntaken in gevaar en wordt er heel veel geld uitgegeven aan consultancy”.

“Een bedrag van 1,5 miljard euro is werkelijk gigantisch”, reageerde PVDA-parlementslid Lise Vandecasteele. Volgens Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens ligt het bedrag “buiten de perken van het toelaatbare”.

Dat er een debat en vragen komen over de groeiende rol van consultancy-opdrachten bij de overheid is volgens minister Crevits terecht. Zelf is de CD&V-minister naar eigen zeggen “de grootste fan van een overheid die de kerntaken bij zich houdt”. Tegelijk is er de voorbije legislaturen geopteerd voor een slankere overheid die op specifieke domeinen “expertise inkoopt op projectbasis”.