Staatssecretaris Schlitz verontschuldigt zich voor communicatie, Sander Loones zet opnieuw aanval in

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) verontschuldigt zich voor de communicatie van een van haar kabinetsmedewerkers die op een privéaccount foto’s had gedeeld die N-VA linkt aan het nazisme. “Ik veroordeel met klem deze gelijkstelling, die ik niet deel”, aldus Schlitz. “Ook mijn medewerkster verontschuldigt zich.” Eerder op de dag had ze zich al gedistantieerd van de communicatie.

In een tweet dinsdag neemt staatssecretaris schlitz afstand van de communicatie van haar medewerkster. “De vragen van Sander Loones over mijn werk maken deel uit van zijn legitieme rol als parlementslid. Ik heb ze beantwoord en zal dat blijven doen. Ik roep op tot sereniteit en respect voor het parlementaire werk”, zegt ze. “Het naziregime heeft genocide en misdaden tegen de mensheid begaan die op geen enkele wijze te vergelijken zijn met het parlementaire werk van de heer Loones.”

Schlitz ligt sinds vorige week onder vuur. Ze liep een sanctie op van de bevoegde controlecommissie in de Kamer nadat haar persoonlijk logo was verschenen op websites van organisaties die subsidies hadden ontvangen. Alleen had ze verklaard dat ze daar nooit op had aangedrongen.

Enkele dagen later lekte echter het bestaan uit van een subsidiegids waarin aan de organisaties net wordt gevraagd het logo wel te publiceren.

Het was meteen de aanleiding voor oppositielid Sander Loones (N-VA), die oorspronkelijk de klacht tegen Schlitz had ingediend, om haar ontslag te vragen. Het bleek echter niet voor elke coalitiepartner evident om Schlitz zomaar te steunen.

Uiteindelijk dienden de Vivaldi-partijen een motie in om de vraag om ontslag te overrulen. Alleen werd daarbij niet de hoogdringendheid gevraagd, waardoor de stemming pas overmorgen/donderdag plaatsvindt. Ze kreeg dus steun, op voorwaarde dat er geen nieuwe elementen opduiken.

Intussen zet Loones opnieuw de aanval in. Op de website van Het Nieuwsblad beschuldigt hij Schlitz van een nieuwe leugen.

In de controlecommissie had Schlitz verwezen naar 38 projecten die gefinancierd zijn door de dienst Gelijke Kansen en had ze eraan toegevoegd dat enkel het logo van de dienst daarvoor werd gebruikt. Volgens Loones is dat bij minstens één project wel het geval. Het kabinet-Schlitz weerlegt dat, eveneens in Het Nieuwsblad. Het project maakt geen deel uit van die 38 projecten, maar is een ouder project, luidt het. “Het is goed dat dit nu wordt gesignaleerd, we hebben vandaag contact opgenomen met de vraag om het logo te verwijderen”, zegt haar woordvoerster.