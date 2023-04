Schlitz moet week wachten op stemming over haar positie

De meerderheidspartijen hebben een eenvoudige motie ingediend die de vraag om het ontslag van staatssecretaris Sarah Schlitz zou overrulen, maar omdat er geen hoogdringendheid werd gevraagd, kan daarover pas volgende week worden gestemd.

Sander Loones (N-VA) had om het ontslag van Sarah Schlitz gevraagd omdat ze in opspraak was gekomen naar aanleiding van haar persoonlijk logo dat op sites was verschenen van organisaties die van haar subsidies hadden gekregen.

Schlitz werd dinsdag door de controlecommissie van de Kamer op de vingers getikt omwille van die feiten. ‘Het is inderdaad zo dat een regeringslid geen publieke middelen mag gebruiken om persoonlijke campagne te voeren’, stelde premier Alexander De Croo tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Die regels werden bij de start van de legislatuur nog eens ter herinnering gebracht aan de regeringsleden.

In de commissie ontkende de staatssecretaris nog dat er sprake was geweest van proactieve communicatie van haar uit. ‘Het gaat niet om iets wat ik heb gevraagd, maar ik had aandachtiger moeten zijn’, zei Schlitz toen. De staatssecretaris had het over ‘een onhandigheid’.

Volgens Loones heeft Schlitz toen gelogen. ‘Dat is zwart-op-wit aantoonbaar’, verklaarde hij donderdag. Hij verwees daarbij naar een subsidiegids waarin letterlijk staat haar logo te gebruiken. Ondertussen circuleert een nieuwe gids zonder die passage.