‘Het volkse protest tegen het Brusselse mobiliteitsplan Good Move legt de achilleshiel van Ecolo bloot’

Een discussie over een verkeerscirculatieplan werd een debat over culturele identiteit en sociale klasse.



Onlangs vond er in Anderlecht een stormachtige gemeenteraad plaats, waarbij woedende betogers tot in het gemeentehuis stonden te schreeuwen tegen het gemeentebestuur. Kop van Jut waren vooral burgemeester Fabrice Cumps (PS) en de schepen van Mobiliteit, Susanne Müller-Hübsch (Ecolo).

Alles draait rond het mobiliteitsplan Good Move. Ook Brussel trekt vandaag de kaart van de vergroening en ontharding, met meer plaats voor fietsers en voetgangers en minder voor de auto. Samen met de Brusselse PS profileert vooral Ecolo zich graag als de partij van die nieuwe stedelijkheid.

Maar de weg naar stadsvernieuwing is moeilijker dan gedacht. In Cureghem/Kuregem, het ‘quartier populaire’ bij uitstek van Anderlecht, was er van het begin af aan veel weerstand tegen Good Move. Het Anderlechtse bestuur had nochtans zijn redenen om uitgerekend Kuregem verkeersarm te maken: men leeft er met veel volk in kleine appartementen, zeker kinderen en jongeren hebben er behoefte aan een veilige en gezonde openbare ruimte. Toch werd het protest grimmiger met de dag. Fouad El-Abbouti, de woordvoerder van het comité ‘Non au plan Good Move’, weet zich gesteund door een petitie die 6000 handtekeningen verzamelde.

PS-gemeenteraadslid Lotfi Mostefa – dus een lid van de meerderheid – vergeleek de betonblokken die de straten van Kuregem verkeersvrij moeten maken zelfs met de betonnen blokkade van de Gazastrook. En dus worden die blokken ’s nachts versleept. Vorige week knalde het groene Brusselse parlementslid Juan Benjumea-Moreno met zijn fiets tegen zo’n blok dat pal in het midden van de fietsstrook lag. Dat was geen toeval. Burgemeester Cumps wil daarom ook af van Good Move: ‘Vandaag hoor je overal zeggen dat het plan zou zijn gemaakt voor de nieuwe inwoners van Kuregem. Ik ga woorden gebruiken die iedereen verstaat: het gaat om de fietsende bobo’s die vaak nog maar recent in die wijk zijn komen wonen. En de inwoners die er al waren, voelen het aan alsof de plannen tégen hen gemaakt zijn.’

Zo werd een discussie over een verkeerscirculatieplan een debat dat draait rond culturele identiteit en sociale klasse. De nieuwe ‘rijken’ fietsen, de armeren hebben vaak geen auto maar zouden er wel een willen. En wie al een wagen heeft, wil die voor de deur kunnen blijven parkeren. Politiek is bikkelhard. Uitgerekend Ecolo krijgt al langer het verwijt opzichtig te hengelen naar de allochtone Brusselse stem: Ecolo is ‘voor’ de hoofddoek en tegen een verbod op onverdoofd slachten. Maar kiezers zijn grillig. In de jongste Grote Peiling was de PS opnieuw de grootste partij in Brussel (van 20% in 2019 naar 22,7% in de jongste peiling) en krijgt Ecolo een forse tik (van 21,6% naar 15,8%). Le Soir kopte: ‘Le PS au mieux de sa forme en Bruxelles, où Ecolo boit la tasse.’ De koffie smaakt inderdaad bitter, als uitgerekend de inwoners die je wilt helpen je hulp niet lusten.