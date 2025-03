‘Sinds de Verenigde Staten Oekraïne lieten vallen, kiest Bart De Wever in ieder geval volop voor de kant van het licht’

Ik zal niet zeggen dat ik ontroerd was toen onze premier in de Kamer twee weken geleden Slava Ukraini uitriep, maar misschien was ik dat wel.

Toen Charles Michel in 2018 proclameerde dat België aan de goede kant van de geschiedenis wilde staan door het Migratiepact van de Verenigde Naties te ondertekenen, moesten ze daar bij de N-VA erg om lachen. De partij liet uiteindelijk ook de hele regering vallen over dat pact. Trouwens, de goede kant van de geschiedenis is iets voor gutmenschen. De N-VA is de partij voor de Vlamingen die werken, sparen en ondernemen. Die mensen willen het liefst helemaal met rust gelaten worden door de Geschiedenis en alles wat zich daarin afspeelt. Het zijn misschien allemaal nationalisten, maar daar moet u vooral ook niet te veel achter zoeken: dat draait alleen maar om het geld. Als er dan toch eens een keer kant gekozen moest worden, had Bart De Wever er nog wel het meeste schik in om aan de kant te gaan staan die volgens diezelfde gutmenschen net de foute was. Toen de Syrische burgeroorlog honderdduizenden mensen naar Europa deed vluchten, was De Wever een van de eerste om uit te leggen waarom het onhoudbaar was die mensen hier op te vangen.

Zou het kunnen dat De Wever – een maandje premier – ondertussen heeft gevoeld hoe lekker het is om ook eens een keertje wél aan de goede kant van de geschiedenis te staan?

Sinds de Verenigde Staten Oekraïne lieten vallen, kiest hij in ieder geval volop voor de kant van het licht. Ik zal niet zeggen dat ik ontroerd was toen onze premier in de Kamer twee weken geleden Slava Ukraini uitriep, maar misschien was ik dat wel. Toen Volodymyr Zelensky vorige vrijdag werd uitgekafferd door J.D. Vance en Donald Trump, kwam hij ook meteen met zo’n plechtstatig tweetje om zijn steun uit te spreken aan Oekraïne. Misschien is het omdat het nog altijd wennen blijft aan De Wever als premier, maar zijn gebruikelijke cynisme laat hij ook achterwege.

Nu de NAVO met de dag aan betekenis verliest, komt De Wever ook plotseling tussen, godbetert, Emmanuel Macron en Keir Starmer terecht in een pro-Europees verhaal. Iedereen blijft herhalen dat samenwerking met de Verenigde Staten ontzettend belangrijk is, maar als er ooit een staakt-het-vuren en iets van een vredesakkoord komt in Oekraïne, zullen het alvast alleen Europese soldaten zijn die de voorwaarden daarvan moeten afdwingen. De komende jaren zullen de Europese leiders heel dicht tegen elkaar rond Oekraïne moeten gaan staan. Voor gutmenschen is het een plezier om De Wever daar tussen te zien.

