Prévot verbijsterd over taferelen in Witte Huis: ‘De tijd van naïviteit is voorbij’

Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot is naar eigen zeggen verbijsterd door de taferelen die zich vrijdag afspeelden in het Witte Huis. België bevestigt opnieuw zijn volledige steun aan Oekraïne, zo voegde hij eraan toe.

“We waren verbijsterd door de media scène die we gisteren in de Oval Office zagen. Een plaats waar universele waarden meestal worden gepromoot, maar dat was gisteren duidelijk niet het geval”, aldus Prévot, die zaterdag vertrokken is naar India in het kader van een economische missie, met onder meer prinses Astrid. In het kielzog van de prinses reizen 326 vertegenwoordigers van Belgische bedrijven en organisaties mee.

“België bevestigt opnieuw zijn volledige steun aan Oekraïne. Het is het land dat het slachtoffer is van de Russische agressie. Het is het land waarvan de territoriale soevereiniteit is aangevallen. We moeten Oekraïne militaire bijstand blijven verlenen, een engagement dat meerdere jaren zal duren”, aldus Prévot.

“De tijd van naïviteit is voorbij. En Europa moet vastberaden en eensgezind optreden om ervoor te zorgen dat er een oplossing voor het conflict wordt gevonden die Oekraïne en Europa omvat, en geen beslissing die in hun nadeel wordt genomen. De Verenigde Staten zijn altijd een bondgenoot van Europa en België geweest en zullen dat ook blijven. We moeten de rollen niet omdraaien, maar accepteren dat de tijden zijn veranderd. De geschiedenis lijkt elke week een decennium sneller te gaan. De Europeanen moeten het heft in eigen handen nemen, op een gezamenlijke manier, om hun economische en militaire soevereiniteit te versnellen”, klonk het nog.