Van Peteghem: ‘Liever nu meer geld voor defensie dan straks oorlog met Poetin’

Vicepremier en minister van Begroting Vincent Van Peteghem (CD&V) waarschuwt in De Zondag dat Europa zich niet mag laten verrassen door geopolitieke dreigingen. ‘Als er iemand is die ons continent zou willen aanvallen, is het Poetin wel.’

Om die reden pleit hij voor een snellere verhoging van het defensiebudget. De federale regering wil het budget optrekken tot 2% van het BBP. Dat komt neer op ongeveer 4 miljard euro. Volgens Van Peteghem mag dat niet tot 2029 wachten zoals in het regeerakkoord voorzien. ‘Liever nu de NAVO-doelen halen en meer geld voor het leger dan straks oorlog met Poetin.’

De vicepremier benadrukt dat die extra investeringen niet mogen gebeuren ten koste van sociale zekerheid of geplande hervormingen. ‘Je moet defensie en sociale zekerheid niet tegen elkaar afwegen.’ Hij pleit voor een breder debat over de kerntaken van de overheid en wijst erop dat de federale middelen voor essentiële taken vaak tekortschieten.

Volgende week donderdag vindt een belangrijke Europese top plaats. Daar zal worden besproken of EU-relancemiddelen kunnen worden ingezet voor defensie. Van Peteghem hoopt ook dat extra militaire investeringen buiten de begroting kunnen worden gehouden. Dat zou budgettaire ruimte scheppen.

Minister van Defensie Theo Francken (N-VA) zal daarnaast elke 18-jarige vragen om vrijwillige legerdienst te doen tegen betaling. Van Peteghem stelt dat hij als jongere zelf niet had deelgenomen, maar erkent dat vrijwillige inzet een meerwaarde kan zijn.