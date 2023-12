Schaduw Conner Rousseau hangt over Knack-debat: ‘Vooruit spreidt bedje voor extreemrechts’

Vooruit-voorzitter Melissa Depraetere trok goed voorbereid ten strijde tegen Georges-Louis Bouchez. Toch overrompelde de MR-voorzitter haar meermaals met verbale salvo’s. De racistische en seksistische uitlatingen van Conner Rousseau blijven de partij achtervolgen.

Slagen onder de gordel. Zo werd binnen socialistische kringen teruggeblikt op de uithalen van Georges-Louis Bouchez. Op een verhit moment in het Knack-debat van donderdagvond kwam de MR-voorzitter terug op de onverkwikkelijke affaire rond het vertrek van Conner Rousseau.

Herbeleef hier het debat.

Tijdens een onderdeel over de opkomst van het Vlaams Belang, bracht Bouchez de seksistische en racistische uitlatingen van Rousseau tegenover de politie ten sprake. En vooral: de manier waarop de partij ermee is omgegaan. De liberaal is niet vergeten hoe de partij tot op het bittere eind vasthield aan de gewezen voorzitter. ‘U heeft geen morele lessen te geven’, aldus Bouchez. ‘U spreidt het bedje voor extreemrechts.’

Even voordien had Depraetere geklaagd over de dossiers die Bouchez blokkeerde op federaal niveau, met name de fiscale hervorming. ‘Als puntje bij paaltje komt, verlaagt u de belastingen voor de werkende mensen niet met 800 euro’, wierp de socialistische politica hem toe. Met beloftes over grote belastingverlagingen van 30 miljard euro, die volgens Vooruit niet gefinancierd zijn, laat Bouchez toe dat de radicale partijen groeien. ‘Wij hebben niet veel beloofd, maar veel gedaan’, is het stokpaardje van Vooruit, dat uitpakt met de verhogingen van minimumlonen en -pensioenen onder Vivaldi.

Maar dat zette dus een turbo op Bouchez, die de affaire-Rousseau voor Depraeteres voeten wierp.

Bakfiets

Slagen onder de gordel? Misschien, maar het voorval toont dat Rousseau ook na zijn vertrek een risico inhoudt voor Vooruit. ‘Tom Van Grieken (Vlaams Belang) gaat geen twee keer nadenken om dit soort argumenten te gebruiken tijdens verkiezingsdebatten’, klonk het bij de MR na het debat.

Dat is knap lastig voor Depraetere. Ze kan niet ingaan op de sneren, want ze wil de affaire niet meer aandacht dan nodig geven. Tegelijkertijd bemoeilijken de aanvallen op haar voorganger haar poging om een eigen stempel op de partij te drukken.

Niet dat Depraetere een slechte indruk maakte. De West-Vlaamse kwam goed voorbereid voor de dag. Haar jaren als fractieleider in de Kamer komen de politica duidelijk van pas. Tegelijkertijd sijpelt hier en daar taalgebruik door dat – opnieuw – aan Conner Rousseau doet denken. Termen als ‘communautair gezever’ of ‘Bouchez trekt zich geen zak aan van de lokale bevolking’ (in een discussie over ontwikkelingssamenwerking) voelen wat vreemd aan. Depraetere zoekt nog naar haar eigen stijl.

Hoe dan ook bestond de avond niet enkel uit bittere strijd tussen de Vivaldi-partners, die elkaar vóór het Knack-debat overigens nauwelijks kenden. Over migratie zijn ze het eens dat de instroom naar omlaag moet, en dat de huidige omstandigheden – inclusief op straat slapende asielzoekers – onaanvaardbaar zijn.

Met de groenen is er ook een gemeenschappelijke tegenstander. Hoewel Depraetere nooit zo hard op de ecologisten zal inbeuken als Bouchez, die van zijn aversie tegen Ecolo een wezenlijke politieke strijd heeft gemaakt, doet ook de Vooruit-voorzitter minnetjes over Groen. ‘Zij bekijken het heel individueel: koopt u nen bakfiets of een elektrische auto om in de lage-emissiezone te rijden.’

Transfers

Ook op het vlak van staatshervorming is er best veel overeenstemming. Beide partijen staan niet te springen voor een confederaal model zoals Bart De Wever (N-VA) dat wil. Voor een sociaaleconomische regering is Bouchez De Wevers eerste partner, zegt hij, maar voor het confederalisme is hij zijn eerste tegenstander.

Al kan schijn bedriegen. De MR-voorzitter stelt zelf voor dat intra-Belgische transfers een voorwaardelijke tint krijgen. ‘Als Wallonië het aantal werklozen niet naar beneden krijgt, dan moet het minder geld krijgen.’ Bouchez kwam ook met een waarschuwing voor de Vlamingen in de zaal: een nieuw groot akkoord tussen N-VA en PS zal leiden tot meer Vlaamse cheques in ruil voor een PS die kan ‘blijven besturen zoals ze dat wil’.

Een deal tussen de N-VA en de partijen van Depraetere en Bouchez lijkt dus aartsmoeilijk, maar niet onmogelijk. Maar zoals Bouchez zelf met een dooddoener aangaf: alles hangt af van de verkiezingsresultaten. Het centrum staat immers onder druk, terwijl het Vlaams Belang hoopt op een grote overwinning. Op de partijhoofdkwartieren staan de zenuwen stilaan gespannen, alle partijen hebben grotendeels hun bakens uitgezet richting 9 juni 2024.

Bij Vooruit blijft één grote onbekende over: welke rol is er nog weggelegd voor Conner Rousseau?