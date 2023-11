Moraalfilosoof Patrick Loobuyck: ‘Ik ben geen grote fan van Rousseaus bezoek aan Kazerne Dossin’

De uitspraken van Conner Rousseau over de Romagemeenschap – van ‘bruin gespuis’ tot ‘matrak gebruiken’ – zijn dan toch racistisch volgens Vooruit. Zowel de nieuwe partijvoorzitter Melissa Depraetere als federaal minister Caroline Gennez gaf dat op maandagochtend toe. Een dag eerder had Depraetere in het VRT-programma De Zevende Dag nog verklaard dat het ‘aan het parket’ was om te oordelen of de uitspraken racistisch zijn.

Die erkenning is een ‘logische stap’, vindt moraalfilosoof Patrick Loobuyck van de Universiteit Antwerpen. Het verbaasde hem heel erg dat de politici van Vooruit zo lang talmden om de nachtelijke uitlatingen van Rousseau in het Sint-Niklase café ’t Hemelrijk als ‘racistisch’ te benoemen.

Hoe verklaart u die aarzeling?

Patrick Loobuyck: Ik kan niet in de hoofden van de politici van Vooruit kijken, maar ik denk dat de nieuwe kiezers die Rousseau zelf heeft aangetrokken een deel van de verklaring zijn. Daar zitten mensen bij die het op zich niet zo heel erg en ook niet racistisch vinden als je het een keertje over ‘die bruin mannen’ hebt. Ik weet dat ik hier een intentieproces maak, maar mijn hypothese is dat de partij die nieuwe groep kiezers niet wilde verliezen.

Denkt u dat veel Vlamingen vinden dat de politie meer op de Roma moet slaan?

Loobuyck: Nee, maar zoals wel vaker interpreteren mensen die woorden op verschillende manieren. Ik sprak gisteren met iemand die, laten we zeggen, buiten mijn bubbel zit. Hij plaatste de commotie rond de ‘zattemansklap’ van Rousseau in de sfeer van ‘we mogen niks meer zeggen’, wat je ook hoort bij mensen die kritisch zijn voor woke. Misschien heeft de partij te lang rekening willen houden met die groep kiezers – waarvan we niet weten hoe groot die is. Maar uiteraard kon ze daar niet mee blijven wegkomen.

De partij wilde te lang rekening houden met een groep nieuwe kiezers.

Waarom niet?

Loobuyck: Als de partij de uitlatingen van Rousseau niet racistisch durfde te noemen, zou ze de strijd tegen racisme en discriminatie ondergraven. Vooruit heeft hoe dan ook veel geloofwaardigheid verloren. Het was hallucinant om te zien hoe de socialistische politici wegliepen van de microfoons en camera’s op de dag dat de citaten uit het proces-verbaal werden gelekt.

Zou de partij sneller hebben ingegrepen als er bij de partijtop zelf meer diversiteit was geweest?

Loobuyck: Ik denk het wel. De partij moet ook intern meer oog krijgen voor diversiteit. Op mensen als Mohamed Ridouani en Meryame Kitir na is de partijtop weinig gekleurd. De beste remedie tegen een vrouwonvriendelijke werkomgeving is meer vrouwen aanwerven. Dat gaat ook op bij diversiteit. Ik was verbaasd door een interview van de Antwerpse schepen Jinnih Beels (tegen Het Laatste Nieuws zei ze: ‘Weet u hoe vaak ik in mijn carrière als flik voor “bruine aap” ben uitgescholden? Maar niet elke mens méént dat ook’, nvdr). Dat uitgerekend iemand die zelf ten strijde trok tegen racisme de uitlatingen van Rousseau relativeerde, daar zakte mijn broek van af.

Vooruit moet meer oog krijgen voor diversiteit.

Er was ook de bemiddelingsprocedure van het parket van Oost-Vlaanderen. De partijvoorzitter van de Vlaamse socialisten die naar de Kazerne Dossin en in therapie moet: dat is ongezien.

Loobuyck: Dat alleen al had voldoende moeten zijn voor een centrumlinkse partij om te beseffen dat ze hem aan de kant moest schuiven. Uiteraard verdienen mensen een tweede kans, maar een tweede kans betekent niet dat iemand voorzitter moet blijven. Dat gezegd zijnde, ik ben geen grote fan van zijn bezoek aan de Kazerne Dossin en de therapie. Ik vind dat meningen bestreden moeten worden met meningen. Nu geeft de overheid de indruk dat ze burgers wil sturen in hun ideologie.

Rekent u op een snelle terugkeer van Rousseau?

Loobuyck: Ik kan me niet voorstellen dat hij nog als lijsttrekker zou willen debatteren met het Vlaams Belang. Nog afgezien van zijn morele geloofwaardigheid, is dat praktisch onhaalbaar: ze zouden hem voortdurend aan zijn uitspraken herinneren. De verkiezingen van volgend jaar komen dus te snel. Tenzij de partij zich volop zou richten op de groep potentiële kiezers die zijn woorden helemaal niet zo erg vonden. Maar dan zou Vooruit wel erg ver afdrijven van de koers die een links-progressieve partij zou moeten varen.