Raoul Hedebouw (PVDA): ‘We hebben meer Zelzate en Borgerhout nodig’

In de aanloop naar de verkiezingen van 2024 pakt PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw uit met het beleid in Zelzate en Borgerhout, de twee plaatsen in ons land waar zijn partij mee in het bestuur zit. ‘We hebben meer Zelzate en Borgerhout nodig’, verklaarde Hedebouw zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij in Anderlecht. Hij verweet andere progressieve partijen liever in zee te willen gaan met N-VA.

‘In Zelzate en Borgerhout zijn de Robin Hoods van de Belgische politiek aan het werk. En wat Bart De Wever vreest, is dat die modellen een warm exportproduct worden voor heel het land. Dat in 2024 meer en meer mensen in onze partij en onze warme politiek een alternatief zullen zien voor het koude besparingsmodel van de N-VA’, aldus Hedebouw. En volgens hem heeft de N-VA-voorzitter redenen om dat te vrezen, want zijn partij is in enkele jaren tijd van 8.500 naar 24.000 leden gegroeid.

Hedebouw sprak ook zijn onbegrip uit voor andere progressieve partijen die zee zouden willen gaan met N-VA. ‘Ik vind het soms moeilijk te begrijpen waarom zogezegd progressieve partijen zoals Vooruit er alles aan doen om hun caravan aan Bart De Wever zijn auto te hangen en zo zijn spel mee spelen’, luidde het. ‘En bij Groen is het de voorbije weken hetzelfde liedje. Iedereen wil blijkbaar mee in het koude bad van de N-VA. Waarom toch?’

Maar Hedebouw klopt zich ook op de borst dat zijn partij vanuit de oppositie op het beleid weegt én successen boekt. Hij verwees daarbij naar het Zorgfonds, de verhoging van het minimumpensioen, de afschaffing van de ‘Turteltaks’ en de lagere btw op energie. ‘En wij zullen niet toestaan dat ze ons de prijsverlaging die we hebben afgedwongen stiekem weer afpakken. Wij zullen niet toestaan dat de Vivaldiregering de accijnzen verhoogt’, luidde het.

De PVDA-voorzitter laakte opnieuw de deal die de regering heeft gesloten met Engie over het langer openhouden van de twee jongste kerncentrales, en herhaalde de communistische eis voor de invoering van een prijsblokkering voor elektriciteit.