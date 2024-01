Petra De Sutter (Groen) neemt afstand van uitspraken Gennez over Duitsland: ‘Dit helpt niet’

Petra De Sutter, vicepremier voor Groen in de federale regering, vindt de uitspraken van minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) over de houding van Duitsland in het Israëlisch-Palestijns conflict ‘verregaand’.

Dat verklaarde de Sutter in De Afspraak op vrijdag (Canvas). Gennez verklaarde tijdens een interview met Knack dat het ‘moeilijk te vatten’ is dat Duitsland ‘zich zo voor de kar laat spannen van de Israëlische regering’.

‘Het is een cruciale vraag voor onze Duitse vrienden: gaan jullie echt twee keer aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan?’ vroeg Gennez zich af.

Haar uitspraken gingen niet onopgemerkt voorbij, ook niet binnen de regering. Open VLD vindt ze hoogst ongelukkig, minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib vindt ze contraproductief en ook premier Alexander De Croo heeft er afstand van genomen. Nu is dus ook Groen kritisch. Het Duits ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de uitspraak ’totaal onbegrijpelijk’.

Vicepremier De Sutter gaf in De Afspraak haar kijk. ‘Ik wil niet te veel oordelen over anderen, maar ik denk dat deze vergelijking wel verregaand is’, meent ze. ‘De Duitsers voor die uitspraak zetten… Het zijn ook onze partners binnen de Europese Unie, we gaan ze nodig hebben voor heel veel zaken. Als wij, zoals onze eerste minister altijd zegt, binnen Europa een bemiddelende rol willen opnemen binnen dat conflict, moet je natuurlijk zorgen dat iedereen in lijn komt.’

(lees verder onder de preview)

‘Risico op genocide onderzoeken’

België is momenteel voorzitter van de Raad van de EU. Groen, Ecolo, Vooruit, PS en CD&V verdedigden deze week een internationaal onderzoek naar het risico op genocide in de Gazastrook. De Sutter geeft toe dat zo een standpunt verdedigd wordt – dat overigens niet door de liberale regeringspartijen wordt gedeeld – dat slechts enkele EU-lidstaten volgen. ‘Dan helpt dit niet’, duidt ze de demarche van Gennez. ‘Maar dat betekent niet dat ze geen punt heeft over de toestand in Gaza zelf. Dat is waar het over gaat, en daar moeten we het over hebben.’

De Sutter verduidelijkte dat haar partij niet vindt dat België zich bij de zaak van Zuid-Afrika tegen Israël voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag moet aansluiten. ‘Dat hebben wij nooit gevraagd, Zuid-Afrika doet echt wel een aanklacht voor genocide. Wat wij vragen is om gebruik te maken van deze zaak om (het risico op genocide) echt goed te onderzoeken.’