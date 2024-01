‘Totaal onbegrijpelijk’: Duitsland reageert op kritiek Caroline Gennez over Israël en Palestina

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken vindt de kritiek van Belgisch minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) ’totaal onbegrijpelijk’. Dat zegt een woordvoerder aan Knack.

In een interview met Knack uit minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) scherpe kritiek op de Duitse regering vanwege haar beleid ten overstaan van de oorlog tussen Israël en Palestina. ‘Het valt moeilijk te vatten dat Duitsland zich zo voor de kar laat spannen van deze Israëlische regering, die een schaamteloos kolonisatiebeleid voert’, klinkt het.

‘Het is een cruciale vraag voor onze Duitse vrienden: gaan jullie echt twee keer aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan? Gaan we blijven toekijken als er een etnische zuivering zou plaatsvinden? Dat was toch “nie wieder“? Ik hoop dus dat de Duitsers diep in het eigen hart willen kijken, zonder last van hun eigen historische trauma’s’, zo gaat Gennez verder.

In een reactie aan Knack laat een woordvoerder van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken weten die uitspraken ’totaal onbegrijpelijk’ te vinden. Verder wil het ministerie, onder leiding van de groene minister Annalena Baerbock, geen commentaar geven. Wel benadrukt de woordvoerder dat de Duitse positie met betrekking tot de Israëlische nederzettingenbouw glashelder is. ‘Die is illegaal, staat vreedzame co-existentie in de weg en brengt een tweestatenoplossing in gevaar.’

Ook de Duitse ambassadeur in België, Martin Kotthaus, heeft intussen een gelijkaardige reactie gegeven op X. ‘Duitsland heeft een speciale verantwoordelijkheid voor de veiligheid van Israël vanwege de Shoah. Vergelijkingen van Shoah & wat er nu gebeurt, passen niet’, klinkt het.

Staatsbelang

De boodschap van Kotthaus bevat de essentie van het Duitse standpunt ten overstaan van Israël. Om evidente historische redenen is het bestaan van Israël voor Duitsland van fundamenteel staatsbelang – ‘staatsraison’ noemt Baerbock dat.. Sinds de terreuraanval van Hamas op 7 oktober benadrukt Berlijn steeds dat Israël het recht en de plicht heeft om zich te verdedigen.

De regering van Bondskanselier Olaf Scholz beoordeelt het grote aantal Palestijnse burgerslachtoffers veeleer als de Israëlische behoefte om in de regio duidelijk te maken waartoe het na een aanval in staat is.

In tegenstelling tot Israël meent Duitsland dat Hamas niet zomaar volledig kan worden uitgeroeid met een militaire operatie – Berlijn schat Hamas eerder als een ideologie dan als een groepering in. Toch vinden Baerbock en co. dat het werk van Israël in de Gazastrook nog niet voltooid is, en dat de eensgezindheid tussen de Israëlische oppositie en regering enerzijds én het grote aantal Israëlische vrijwilligers anderzijds aantonen dat het Israël meer dan menens is.

Verschuiving

Wel merkt Baerbock na vier recente reizen in de regio steeds explicieter op dat Israël de Palestijnse burgers moet beschermen en zijn militaire optreden daaraan moet aanpassen. ‘De oorlog wordt niet gewonnen als je het uitzicht op vrede verliest’, aldus Baerbock midden december op X.

Ook de Duitse kritiek op de Israëlische kolonisatiepolitiek, die de regering van premier Benjamin Netanyahu steevast wegzet als ‘geïsoleerde incidenten’, is zeker de afgelopen weken toegenomen.

Sinds de terreuraanval van Hamas heeft Berlijn bovendien de humanitaire hulp aan Palestina verdrievoudigd, tot ongeveer 211 miljoen euro. Die hulp loopt voornamelijk via de VN-vluchtelingenorganisatie en gaat hoofdzakelijk naar de getroffen bevolking in de Gazastrook.

‘De Duitse positie ten overstaan van Israël is net aan het verschuiven’, merkt een Belgische diplomaat op. Het persagenschap Reuters kwam midden december ook al tot die conclusie.