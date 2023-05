Ook op kabinet Jambon werkte jarenlang medewerker die betaald werd door bpost

Op het kabinet van Jan Jambon (N-VA) werkte sinds 2015 een medewerker die voor 70 procent werd betaald door bpost. Dat blijkt uit onderzoek van VRT NWS en het kabinet van Jambon bevestigt het nieuws.

Ook toen Jambon Vlaams minister-president werd, betaalde bpost het loon van de medewerker door. Dat is in strijd met de regels voor de Vlaamse kabinetten. ‘We zullen dat nu rechtzetten’, laat het kabinet weten.

Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) kwam eerder onder vuur te liggen vanwege twee kabinetsmedewerkers die vanuit bpost waren gedetacheerd. Nu blijkt dat ook op het kabinet van Jan Jambon (N-VA) sinds 2015 iemand werkte die betaald werd door bpost. De kabinetsmedewerker werd aangeworven bij bpost in 2012 als Head of Economic Affairs within the Legal and Regulatory Department. Daarmee hing hij rechtstreeks af van Dirk Tirez. Die werd later CEO en moest opstappen na een audit over het omstreden krantencontract voor bpost. In 2015 maakte de medewerker de overstap naar het kabinet van Jan Jambon, waar hij werkte rond overheidsbedrijven.

Jambon was op dat moment vicepremier in de regering-Michel, en zocht daarom expertise op het vlak van dossiers die niet rechtstreeks zijn bevoegdheid waren. Zo adviseerde de medewerker Jambon over overheidsbedrijven als de NMBS, Infrabel en Proximus. Als het om bpost ging, werd er altijd op gelet dat hij er ‘zich zo weinig mogelijk mee bezig hield’, klinkt in de omgeving van Jambon, ‘al kunnen we niet uitsluiten dat er ook woorden werden gewisseld over bpost’.

Toen Jambon Vlaams minister-president werd, ging de medewerker mee en werd zelfs adjunct-kabinetschef. Op het Vlaamse niveau werkte de adjunct-kabinetschef vooral rond digitalisering. In december 2022 werd de medewerker administrateur-generaal van Digitaal Vlaanderen. Pas dan werd ook zijn contract met bpost stopgezet.

Op dit moment werkt de man dus niet meer op het kabinet van Jan Jambon.