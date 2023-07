MR wil nieuw nucleair park van 8 Gigawatt

De MR stelt voor om, na de verlenging van de vijf nog actieve kernreactoren tot hun einde levensduur, het nucleaire park tussen 2035 en 2040 uit te breiden met 8 Gigawatt (GW). De maatregelen maken deel uit van de “energierevolutie” die de Franstalige liberalen woensdag voorstelden tijdens een persconferentie. De bedoeling is onze energie koolstofvrij maken tegen 2050.

Voor partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez is kernenergie een voorwaarde om toe te treden tot een toekomstige regering na de verkiezingen van 2024. Hij slaat echter de deur niet dicht voor een nieuwe coalite met de Groenen.

De bedoeling van de MR is koolstofneutraliteit, met behoud van sociaaleconomisch welzijn en aandacht voor fundamentele en individuele vrijheden, luidt het. Technologische innovatie speelt een sleutelrol in het voorstel van de partij, dat het resultaat is van een “Liberaal Ecologieforum”, opgericht binnen het studiecentrum van de partij, het Jean Gol Centrum.

De energiemix die de partij voorstelt, is gebaseerd op drie pijlers: elektriciteit, die 40 procent van het totale energieverbruik zou moeten uitmaken, duurzame energie zoals waterstof en gas, en de optimalisering van het verbruik, waardoor het globale energieverbruik kan worden teruggebracht van het huidige 480 TwH tot 380 TwH.

Wat elektriciteit betreft: die zou voor 50 procent uit kernenergie en voor 50 procent uit hernieuwbare energie moeten bestaan. Daarvoor is een nieuw nucleair park van 8 GW nodig. Dat moet bestaan uit een mix van conventionele kernenergie (met de opening van reactoren zoals Doel 5 en Tihange 4), SMR’s (Small Modular Reactors) op specifieke industriële locaties en de krachtigere EPR’s (European Pressurised Reactors). Vanaf 2040 wordt de vierde generatie kernenergie met hergebruik van afval voor 2 tot 4 GW voorzien.

Volgens voormalig minister van Energie en federaal parlementslid Marie Christine Marghem beschikken de sites van Doel en Tihange voldoende grondreserves voor de ontwikkelingen. Ook joint ventures met Frankrijk en Nederland op nucleaire sites die aan België grenzen, kunnen worden overwogen. En volgens Waals parlementslid Manu Douette beschikt België al over de nodige brandstof.