Uitleveringsverdrag Iran: MR-Kamerlid Denis Ducarme neemt niet deel aan stemming

MR-Kamerlid Denis Ducarme neemt straks niet deel aan de stemming over het wetsontwerp dat het mogelijk maakt dat België en Iran gevangenen aan elkaar uitleveren. Hij wil niet “tegen zijn geweten in” stemmen, zegt hij aan Belga.

In de Kamer ligt woensdag een wetsontwerp voor waarmee het parlement zijn zegen geeft voor een akkoord met Iran over de overdracht van veroordeelden, dat de regering in maart sloot. Die deal kan het pad effenen voor een gevangenenruil met Iran, en is omstreden omdat Teheran zou ijveren voor de vrijlating van de Iraanse schijndiplomaat Assadollah Assadi, die vorig jaar in ons land tot 20 jaar cel werd veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij een verijdelde bomaanslag in Parijs.

De Belgische regering vraagt dan weer de vrijlating van Olivier Vandecasteele, een Belgische ngo-medewerker die sinds februari in de cel zit in Teheran.

Ducarme zal straks echter niet met de meerderheid mee stemmen, zei hij eerder al aan Sudinfo. Volgens hem zal Assadi eens aangekomen in Iran meteen de gratie krijgen. “Andere landen hebben al gevangenen uitgewisseld met Iran, maar hier hebben we het over een terrorist”, zegt hij aan Belga.

Niet op éénzelfde lijn

De andere MR-parlementsleden stemmen allicht wel voor, hoewel er nog parlementsleden zijn die allesbehalve enthousiast zijn, valt te horen achter de schermen. De Franstalige liberalen scharen zich officieel achter het oordeel van de veiligheidsdiensten, die volgens minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) stellen dat de Iraanse dreiging tegenover landgenoten nog zou toenemen als de deal niet wordt geratificeerd.

Op 4 juli heeft de Staatsveiligheid de Kamerfractieleiders achter gesloten deuren gebrieft over de zaak. Volgens ingewijden werd daar gezegd dat het akkoord met Iran nodig is om de situatie rond Olivier Vandecasteele te kalmeren. De man zit naar verluidt opgesloten in mensonwaardige omstandigheden en zou er slecht aan toe zijn.