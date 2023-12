Jean-Marie Dedecker: ‘Ik word echt kwaad van al die mensen die Zuhal demoniseren’

Jean-Marie Dedecker (71) wordt als onafhankelijke federaal lijsttrekker voor de N-VA in West-Vlaanderen. In een interview met De Zondag geeft Dedecker aan waar hij van de N-VA afwijkt en wat hij wil verdedigen.

Waarover hij van de N-VA afwijkt? wil De Zondag dus weten.

‘Over het cordon: dat is het belangrijkste. Ik vind dat Vlaams Belang moet kunnen besturen, zeker als ze de grootste worden.’

Hij vindt dat de wil van de kiezer gerespecteerd moet worden. ‘Natuurlijk moet je bekijken of de programma’s samengaan. Wie is bereid om wat in te slikken? Over migratie kan ik grotendeels akkoord gaan met Vlaams Belang. We moeten veel strenger worden: de deur moet dicht. Het sociaaleconomische is iets anders: net zoals Wilders is Vlaams Belang te links daarin.’

Maar zal hij bijvoorbeeld het stikstofakkoord van Zuhal Demir verdedigen tegenover de boeren uit zijn streek?

‘Grotendeels wel, ja. Dat dit dossier zo lang aansleept, hebben we te danken aan de CD&V en de Boerenbond die nooit iets gedaan hebben. Het zijn trouwens de vorige regeringen die gezegd hebben dat we stikstof als basis zouden nemen voor onze natuur. Demir moet de shit van het verleden oplossen: dát zal ik de boeren zeggen.’

‘Is het een ideaal akkoord? Neen, maar voor een ideaal akkoord zijn we te laat. Ik word echt kwaad van al die mensen die Zuhal demoniseren. Wat moet zij doen? Zij zit gekneld tussen twee extremen: enerzijds de Boerenbond en anderzijds de natuurzeloten van het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos, red.). En tóch zoekt ze naar oplossingen. Zuhal is een passionaria en ik heb haar graag. Ik ga daarom niet altijd akkoord met haar, maar dat hoeft ook niet. Ik ben tegen het nieuwe windmolendecreet en zij weet dat. Ze willen hier straks mijn achterland volzetten met 88 windmolens. Dat is groene waanzin. Ik ga daarvoor naar de Raad van State.’

