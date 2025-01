In de Kamer heeft een parlementaire fractie van de MR een wetsvoorstel ingediend waarmee ze vakbonden rechtspersoonlijkheid wil geven. De demarche komt op een gevoelig moment in de federale regeringsonderhandelingen.

De kwestie rond de rechtspersoonlijkheid ligt heel gevoelig bij de vakbonden. Vandaag zijn de grote vakbonden ABVV, ACV en ACLVB feitelijke verenigingen. Volgens de syndicaten is de ingreep enkel bedoeld om hen te verzwakken.

Zo waarschuwen de grote vakbonden dat rechtspersoonlijkheid ertoe zou kunnen leiden dat ‘economische schade’ in bedrijven door betogingen of stakingen op hen verhaald wordt. Daarnaast vrezen de bonden dat ze voortaan de rekeningen van de stakingskas zouden moeten vrijgeven. Dat zou de werkgevers een voordeel opleveren, zo meent men.

‘Iedere partij bepaalt zelf haar prioriteiten.’ MR-fractieleider Benoît Piedbœuf

Vlaams Belang

Volgens voorstanders van rechtspersoonlijkheid zou de ingreep er simpelweg voor zorgen dat de vakbonden verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden. Het MR-voorstel verwijst naar een Deense toeriste die in 2015 het leven liet omdat haar chirurg vastzat in een file, veroorzaakt door demonstranten van de socialistische vakbond ABVV. Daarop werden 17 militanten en verantwoordelijken veroordeeld door het hof van beroep van Luik. Het ABVV als organisatie bleef buiten schot.

‘De vakbonden moeten aansprakelijkheid aanvaarden voor de daden die stakers stellen bij de sociale acties die ze in gang hebben gezet of hebben gesteund’, aldus de tekst.

Het voorstel dook vorig jaar op in het verkiezingsprogramma van de MR, net als in dat van de N-VA en dat van het Vlaams Belang.

De maatregel stond al in eerdere onderhandelingsteksten van formateur Bart De Wever (N-VA). In tegenstelling tot voorstellen over de pensioenen, arbeidsmarkt of fiscaliteit levert de ingreep geen of amper extra financiële middelen op voor de staatskas. Rechtspersoonlijkheid voor vakbonden heeft vooral een grote symbolische waarde.

Slotoffensief

De partij van Georges-Louis Bouchez dient het voorstel in op een gevoelig moment. Het ‘slotoffensief’ van de Arizona-gesprekken moet tegen vrijdag duidelijk maken of N-VA, Vooruit, CD&V, MR en Les Engagés een regeerakkoord kunnen vormen. Op die dag wordt De Wever bij de koning verwacht.

Vooruit zit als meest linkse partij in een overwegend centrumrechtse constructie. De partij van Conner Rousseau moet extra gemasseerd worden. Op het eerste gezicht lijken voorstellen als die van de MR niet te helpen. MR-fractieleider Benoît Piedbœuf ziet het anders: ‘Iedere partij bepaalt zelf haar prioriteiten. Dit voorstel maakt deel uit van het debat.’

De Arizona-coalitie krijgt zelfs zonder regeerakkoord kritiek vanuit syndicale hoek. Donderdagochtend hebben politievakbonden VSOA en NSPV betoogd tegen de supernota van De Wever en de plannen voor de hervorming van de pensioenen. Op 13 februari staat er nu al een nationale betoging gepland, georganiseerd door het socialistische ABVV, het christelijke ACV en de liberale ACLVB.

