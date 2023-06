Geens noemt videoboodschap Mahdi “onoordeelkundig”

CD&V-Kamerlid en voormalig minister van Justitie Koen Geens vindt de TikTok-video die zijn partijvoorzitter Sammy Mahdi verspreidde over het arrest in de zaak-Sanda Dia “onoordeelkundig”. Dat zei hij dinsdagavond in Terzake.

Het arrest in de zaak rond de dood van Sanda Dia, de 20-jarige student aan de KU Leuven die in 2018 stierf na een doopritueel van studentenclub Reuzegom, deed de afgelopen tijd veel stof opwaaien. Nogal wat mensen vinden dat de achttien Reuzegommers die de bewuste doop organiseerden er gemakkelijk van af zijn gekomen met werkstraffen en een boete. Ook uit politieke hoek kwam er al kritiek, onder meer van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi in een opmerkelijke video op TikTok. Daarin had hij het onder meer over “werkstrafjes”.

Die boodschap was “onoordeelkundig”, vindt CD&V-Kamerlid Koen Geens, en het gebruikte medium “niet ideaal”. Dat is de voorzitter ook duidelijk gemaakt, meent Geens. De voormalige minister van Justitie heeft anderzijds ook begrip voor Mahdi. “Jongeren oordelen daar anders over dan wij en dat moet je denk ik aan de jeugd laten (..) er is begrip dat de voorzitter in dergelijke omstandigheden een menselijke vergissing maakt.”

Volgens Geens is het tijd dat de rust terugkeert in het dossier. “Ik denk dat iedereen, ook wie vandaag razend is, even moet dimmen en samen met ons naar een maatschappelijke oplossing moet zoeken, ook voor datgene wat klassenjustitie wordt genoemd.”