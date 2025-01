‘Het is heel erg begrijpelijk dat Sander Loones geen voorzitter wil worden van de N-VA

Héél lang geleden was het de spannendste vraag in de Wetstraatjournalistiek: wie gaat Bart De Wever opvolgen als voorzitter van de N-VA?

Op het hoogtepunt van die jaren werd er enkele weken rondverteld dat Ben Weyts zelfs al in het kantoor van de voorzitter aan de Koningsstraat zat, nog voor De Wever officieel had aangekondigd een stap opzij te zetten en Weyts kenbaar kon maken kandidaat-opvolger te zijn. Maar het was al lang zo geregeld, klonk het toen. Ik heb Ben Weyts nooit gevraagd of dat verhaal klopte, dus misschien heeft hij ooit echt een tijd op die voorzittersstoel gezeten, tot hij wel tot de vaststelling moet zijn gekomen dat De Wever helemaal niet op zoek was naar een opvolger.

Het heeft erg lang geduurd voor ook iedereen begreep dat Bart De Wever nooit echt geïnteresseerd is geweest in aflossing. In 2015 interviewde ik nog samen met Walter Pauli Sander Loones voor dit blad. Hij was toen nog maar een Europarlementslid, maar in de titel en de aankondiging noemden we hem zelfs de ‘gedoodverfde’ opvolger (en ‘dauphin’) van De Wever. Na afloop had ik niet de indruk echt met de toekomstige leider van dé Vlaamse volkspartij te hebben gesproken, maar De Wever had in die tijd in een of ander bijzinnetje zijn naam gedropt. Dat was voldoende voor een affiche.

Loones wordt, ere wie ere toekomt, tien jaar later nog altijd genoemd. Sterker nog, nu zelfs zowat z’n hele partij wil dat hij voorzitter wordt, hoeft het voor hem niet meer. Hij werkte zichzelf ondertussen op tot een uitstekend parlementslid, en heeft natuurlijk ook door dat het voorzitterschap van de N-VA onder premier De Wever, euh, hoe zullen we het zeggen, toch iets van z’n glans zal verliezen. Niet enkel moet de man of vrouw elk compromis verdedigen dat De Wever tussen Conner Rousseau en Georges-Louis Bouchez geperst krijgt, maar ook Zuhal Demir zal niet elke oekaze die ze de wereld instuurt eerst in de Koningsstraat laten aftekenen.

De N-VA leert beter uit de fouten van de Open VLD, waar Egbert Lachaert als voorzitter haast ritueel geofferd werd voor het premierschap, en stuurt beter niemand met te veel talent het veld in. Als straks, op 31 januari, dat zijn nog achttien nachtjes slapen als ik dit schrijf, de regering-De Wever op het bordes staat, belt de premier het best een oude bekende op met de vraag of hij de voorzittersstoel een jaar of vier warm wil houden: Jan Becaus.

Knack-redacteur Peter Casteels gooit elke week een blokje op het vuur.