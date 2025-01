Bart De Wever: ‘De berg die we moeten beklimmen, is buiten categorie’

Federaal formateur en N-VA-voorzitter Bart De Wever is niet van plan om ‘machteloos in de Wetstraat 16 te gaan zitten als de volgende kapitein op de Titanic’. Dat zei hij in zijn nieuwjaarstoespraak voor de N-VA-sympathisanten in Mechelen. De N-VA wil federaal haar verantwoordelijkheid nemen ‘als ook écht gedaan wordt wat nodig is’, zei hij. ‘Communautaire vooruitgang’ hoort daar ook bij.

De Wever en co. kregen zaterdagavond ongeveer 5000 leden en sympathisanten bijeen in de Mechelse Nekkerhal. De voorzitter trakteerde hen op een nieuwjaarsspeech waarin hij de twee verkiezingsoverwinningen die zijn partij het afgelopen jaar boekte in herinnering bracht. Ook de Vlaamse regering werd in de bloemetjes gezet, met een eervolle vermelding voor elk van de vijf N-VA-ministers. Opvallend: ook Gents kopstuk Anneleen Van Bossuyt werd uitgebreid bewierookt, met een lang applaus uit de zaal tot gevolg.

Federaal kon de champagne eind vorig jaar niet worden ontkurkt. De Wever is er al ongeveer een half jaar formateur, maar de onderhandelingen verlopen moeizaam. Uit de biecht klappen deed de formateur niet, maar ‘ik ga de realiteit wel niet verbloemen’, klonk het ook. ‘Dit land is er zeer slecht aan toe. (…) Er zijn doortastende maatregelen nodig om onze welvaart op korte én lange termijn veilig te stellen. Ik zeg het u liever eerlijk: de berg die we moeten beklimmen, is buiten categorie.’

De N-VA-voorzitter anticipeerde ook op eventuele interne kritiek. ‘Sommigen onder u zullen misschien denken: waarom moeten wij dat eigenlijk doen? Wij zijn toch altijd goede huisvaders geweest waar en wanneer we bestuurden? Wij zijn toch niet verantwoordelijk voor de totale budgettaire ontsporing onder Vivaldi? Waarom zouden wij die zure kelk nu moeten leegdrinken?’, zei hij. De Wever maakt zich die bedenking naar eigen zeggen ook. ‘Maar het is zoals de Amerikaanse president Lincoln ooit zei: “You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today”. De Belgische ziekte zal niet genezen door er van weg te kijken en kinderlijk te hopen dat alles vanzelf opgelost zal zijn als ooit de wekker afgaat.’

Titanic

De formateur verzekerde de leden dat de N-VA federaal pas bestuurt als er ‘concrete communautaire vooruitgang te boeken valt’. Nochtans is dat niet vanzelfsprekend: de Arizona-regering heeft geen tweederdemeerderheid en de twee Franstalige gesprekspartners – MR en Les Engagés – zijn geen vragende partij voor communautaire avonturen. De Wever verduidelijkte een en ander al in interviews vlak voor zijn speech. ‘Er moet een bereidheid zijn om te spreken, om een andere institutionele toekomst voor het land voor te bereiden. Anders begrijpt iedereen dat N-VA moeilijk aan een regering kan deelnemen.’ Ook moeten de publieke financiën ‘ernstig gesaneerd’ en het migratiebeleid ‘strikter’.

De Wever is niet van plan om ‘machteloos in de Wetstraat 16 te gaan zitten als de volgende kapitein op de Titanic’. ‘Daarvoor doen we het niet.’

Het dansfeest werd, nog zo’n klassieker op de nieuwjaarsreceptie, geopend door een verrassings-dj. Dit jaar was dat de jarige Vlaams minister voor Brussel en Media Cieltje Van Achter.