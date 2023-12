Uitverkocht debat Georges-Louis Bouchez vs. Melissa Depraetere: volg hier de livestream

Knack en Le Vif brengen op donderdag 14 december Melissa Depraetere en Georges-Louis Bouchez samen voor een uniek politiek debat in de Brusselse cultuurtempel Bozar. Het evenement is uitverkocht, maar dankzij deze livestream volgt u alles vanuit uw zetel.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en nieuwe Vooruit-voorzitter Melissa Depraetere gaan voor het eerst met elkaar de confrontatie aan. Waals rechts vs. Vlaams links: het politieke debat belooft pittig te worden.

Beiden zijn rad van tong én gepassioneerde verdedigers van hun politieke overtuigingen. In aanloop naar de verkiezingscampagne van volgend jaar leggen Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck en Le Vif-hoofdredactrice Anne-Sophie Bailly hen het vuur aan de schenen.

Hoe krikken we onze koopkracht op? Hoe gaan we om met migranten? Willen we minder ongelijkheid of minder belastingen? En kunnen we het extremisme in België nog een halt toeroepen? Het zijn maar enkele van de thema’s die zullen worden besproken op het Bozar-podium in Brussel. Er wordt ook voor simultaanvertaling gezorgd.

Het evenement is uitverkocht, maar dankzij deze livestream hoeft u niets te missen.